健康網》美白、養顏、護眼 營養師揭「葡萄籽5功效」

營養師王證瑋表示，葡萄籽富含OPC，能抗氧化、鞏固微血管彈性、改善眼睛乾澀，其中的植化素還能對抗紫外線與藍光；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕常常看手機、追劇、加班，眼睛酸脹又乾澀？別擔心！營養師王證瑋於臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」發文分享護眼營養素─葡萄籽。它富含OPC，能抗氧化、鞏固微血管彈性、改善眼睛乾澀，其中的植化素還能對抗紫外線與藍光，與葉黃素搭配，眼部照護更全面。

王證瑋指出，說到護眼，大多數人會想到葉黃素、玉米黃素，但其實葡萄籽是個低調又厲害的角色。不只能抗老、養顏，對眼睛微血管與視力健康也有幫助。他列出以下5個護眼關鍵：

請繼續往下閱讀...

葡萄籽好處多 OPC強效抗氧化

●富含OPC強力抗氧化：葡萄籽含有的「原花青素（OPC）」，是目前已知的天然抗氧化物之一，有助於中和自由基、延緩眼睛細胞老化，尤其對長時間用眼者非常重要。

●強化微血管健康：OPC能鞏固微血管彈性，對眼底血管健康尤其有幫助，有助於預防視網膜微血管病變（如黃斑部病變、糖尿病視網膜病變等）。

●改善眼睛乾澀與疲勞感：抗氧化作用能緩解眼睛因藍光或環境刺激造成的疲勞與不適，讓人更耐得住螢幕轟炸。

●協助對抗紫外線與藍光傷害：葡萄籽中的植化素對抗自由基的能力有助於抵擋紫外線與藍光對眼睛的慢性損傷，提升日常視覺防護力。

●與葉黃素等營養素搭配，護眼更完整：葡萄籽不是單打獨鬥型選手，與葉黃素、玉米黃素、鋅等營養素搭配使用，可建立更全面的視覺健康屏障。

王證瑋建議，若希望透過攝取葡萄籽明顯改善眼睛健康，需每日補充，持續至少4-8週以上才會見效。購買上，最好選擇有標示OPC濃度≧95%的葡萄籽萃取產品，效果與品質更穩定。

另外，他提醒，葡萄籽雖為天然來源，但仍需注意攝取量，尤其正在服用「抗凝血劑」或有「凝血異常」問題者應諮詢醫師後再使用。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法