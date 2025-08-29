自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》追劇、打遊戲過度 醫授4招Hold住骨骼肌肉

2025/08/29 17:54

板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓指出，連續打電動太久，容易造成手指關節發炎、手指僵硬；圖為情境照。（圖取自freepik）

板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓指出，連續打電動太久，容易造成手指關節發炎、手指僵硬；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕放假時，不論只是兩天的週休或是漫長的暑假或春節，許多大人、小孩會開始追劇、打電動、瘋狂運動，玩得不亦樂乎。板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓指出，隨之而來的骨骼與肌肉傷害患者也明顯增加，常見的傷害有「電玩手」、體態不正、腰背痠痛及運動傷害；對此，他也分別列出預防方法幫助民眾改善。

陳鈺泓於臉書專頁「鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師 板橋骨科推薦 脊椎專業 骨鬆骨折骨刺 運動傷害」發文分享，長時間低頭滑手機、坐姿不良、過度用手玩電動，甚至一時興起大量運動，都可能讓骨骼肌肉受到不必要的壓力，導致發炎、疼痛，甚至影響成長發育。他列出以下4種常見的骨骼肌傷害：

電玩手

陳鈺泓說，連續打電動、滑手機太久，容易造成手指關節發炎、手腕疼痛，甚至手指僵硬。建議每30分鐘就要起身活動，並做簡單的手部伸展運動，避免肌腱過度使用。

體態不正

陳鈺泓表示，駝背會影響脊椎健康，窩在沙發上滑手機、追劇，長時間不良姿勢容易讓脊椎變形，使駝背加劇，甚至影響未來的體態與步態。他強調，保持正確坐姿，手機與螢幕高度調整至眼平，避免過度低頭，才能保護脊椎健康。

腰背痠痛

陳鈺泓指出，躺太久會傷害下背部。許多人喜歡懶洋洋地趴在床上或沙發上看電視，短時間很舒服，但長時間下來，頸椎、下背部都會受到過大壓力，導致腰酸背痛甚至椎間盤壓迫。他建議，每隔1小時就要起身伸展，讓肌肉適度放鬆。

運動傷害

陳鈺泓提到，暖身不足，容易扭傷，趁著暑假到戶外打球運動當然很棒，但沒做好暖身、運動過度，或參與碰撞性運動時疏於保護，就容易造成肌肉拉傷、扭傷，甚至骨折。他建議，運動前務必做好暖身、配戴適當護具，受傷時要立即冰敷與休息，避免惡化。

陳鈺泓提醒，保持良好體態、運動時做好保護，就能讓身體不會因為過度放鬆或過度使用而受傷。

