健康網》訓練粒線體有2心法 抗老化、減重非夢事

新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，紅豆等所含的中碳水抗性澱粉有助穩糖，攝取可保護粒線體；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著年紀增長，減重越來越難、體力越來越差？新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，覺得體力大不如前、減重效果差，問題可能出在抗老化、減重的核心器官粒線體。粒線體如同人體燃脂引擎，電力不足，健康也受影響。推薦日常掌握2個「雙中」心法：攝取中碳水抗性澱粉、中強度能聊天的Zone 2運動，幫助粒線體升級，重新點燃燃脂引擎電力。

抗性澱粉抗發炎、穩血糖

蕭捷健於臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文指出，粒線體如同身體裡數十億個微型發電廠，它們健康，你就像充飽電的特斯拉，能量滿滿、代謝飆升；它們老化，你就變成快沒電的舊手機，跑不動還容易發燙（發炎）。想把粒線體養好，建議掌握以下2個「雙中」心法：

請繼續往下閱讀...

●心法1／攝取「中」碳水抗性澱粉：聽到澱粉就害怕？選錯種類才是問題。抗性澱粉結構是直鏈的，就像阿兵哥排排站好，小腸對它的消化速度很慢，所以血糖不會像是坐雲霄飛車飆升。此外，它會直達你的大腸，好菌吃飽喝足，也會產生「丁酸」，不僅有助抗發炎、穩定血糖，還能保護粒線體。

日常食物怎麼攝取？舉例來說，豆類中的紅豆、綠豆、鷹嘴豆、燕麥都有；比較生的水果，如香蕉、青木瓜；白飯或地瓜放涼吃；冷掉的壽司、地瓜沙拉，抗性澱粉含量均UP。另，隔夜飯再加熱、回烤麵包也OK，裡面的抗性澱粉均比剛煮好的多。

Zone 2運動燃脂速度快

●心法2／「中」強度能聊天的Zone 2運動：你以為運動就是要做到上氣不接下氣才有效？大錯特錯！真正能高效燃脂、訓練粒線體的是「Zone 2 強度運動」，也就是「有點喘但還能完整說話」的運動強度。在這個「燃脂甜區」，身體燃燒脂肪速度最快，粒線體功率開得剛剛好，且能刺激身體製造更多、更強壯的粒線體，代謝也提高；加上強度適中，運動起來超級不累。如坡度快走、輕鬆慢跑、騎腳踏車、游泳等，都是不錯的選擇。

蕭捷健總結說明，這個超強組合，會啟動一個神奇的正向循環：血糖穩定→脂肪不易囤積→腸道健康→粒線體保養→運動時高效燃脂→新陳代謝UP。因此，別再被「戒澱粉」、「拚命運動」的迷思綁架了，真正的抗老減重，不靠極端，而靠「粒線體升級」。不妨就從一碗冰過的飯+30分鐘快走開始，給粒線體一次升級的機會。

新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健說，游泳等Zone 2運動燃脂最快速，且能刺激身體製造更多、更強壯的粒線體；情境照。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法