健康網》孩子焦慮症難適應轉學 父母別忽略生理警訊

國健署健康九九網站指出，焦慮症是兒童及青少年心理疾患中最常見的一種，多以生理症狀呈現，容易被家長忽略；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕高男與李女婚後分居桃園、高雄，丈夫希望免除一家人分隔之苦，希望太太帶孩子轉學到新北或桃園的學校，因孩子轉學後適應不良出現焦慮症，無法達到原本協議，夫妻鬧上法院。事實上，根據衛生福利部國民健康署健康九九網站指出，焦慮症是兒童及青少年心理疾患中最常見的一種，多以生理症狀呈現，容易被家長忽略，當症狀對孩子生活造成影響時，建議及時到醫院就診。

高男與李女婚後一直分居兩地，丈夫與妻子約定，太太能轉換教職工作，並帶著孩子轉學到新北或桃園的學校未果，一怒提告，高男怒控前妻違反約定求償500萬元。但法官認為，李女無法任意轉換教職工作，加上孩子轉學後適應不良出現焦慮症，並非她刻意違反雙方協議，因此判高男敗訴。法官還認為，涉及未成年子女利益，應優先考量孩子身心發展與意願，兒子確實因轉學議題產生焦慮甚至身體異常反應，顯示強迫轉學不符合其最佳利益。

請繼續往下閱讀...

衛生福利部國民健康署健康九九網站指出，焦慮症是兒童及青少年心理疾患中最常見的一種，兒童期焦慮症多以生理症狀呈現，故容易被家長所忽略，長期下來，學習能力與社交關係都會受到嚴重影響。常見的兒童焦慮症包含：畏懼症、社交畏懼症、恐慌症、分離焦慮症，以及強迫症。

●畏懼症

患者會出現對某種物體或情境的害怕，例如怕蜘蛛、怕坐電梯。

●社交畏懼症

患者在社交場合，或需要表現的情境時會經驗到焦慮

●恐慌症

患者容易出現不可預期、短暫性的強烈焦慮發作，常感到呼吸困難、心跳加速或冒汗等身體不適症狀。

●強迫症

患者會出現一些重複行為動作，來減輕讓自己困擾的想法、影像或衝動。

當家長面對這樣的情況時，最重要的就是同理子女的害怕，並協助能讓孩子比較不擔心。當症狀明顯對孩子生活造成影響時，及時到醫院就診也是非常重要的。

怎麼知道自己得了焦慮疾患?

根據衛生福利部恆春旅遊醫院身心科衛教資訊指出，偶爾焦慮是一種正常的情緒反應，但若焦慮反應的程度過強或持續的時間太久，造成以下情形，有可能得了焦慮疾患。

1.就算沒有實際的危險，也會覺得焦慮、緊張。

2.這些症狀讓你很沮喪，並影響日常生活及工作品質。

3.會無所不用其極地逃避令你感到焦慮的情況或場合。

4.出現生理症狀，例如，肌肉緊繃酸痛、心悸、胸悶、頭痛、睡眠障礙等。

焦慮疾患治療

衛生福利部恆春旅遊醫院身心科衛教資訊分析，以下3項治療方式：

●藥物治療

目的在於消除焦慮及因焦慮引發之身體症狀。ㄧ為抗焦慮藥，短期使用可迅速緩解焦慮症狀，如果藥量越吃越多，須提防成癮。但於初期不可因擔心成癮而斷續使用藥物，以免治療成效不佳，而加長治療時間，另ㄧ為抗憂鬱藥，對恐慌症、畏懼症、強迫症有療效。

●認知行為治療

強調藉由調整個人想法，以影響其行為表現的一種心理治療；通常亦結合行為治療，以改變個人對自己和事件的看法。例如：對某些情境不合理之恐懼和焦慮，可透過此種方法來治療。

●心理治療

心理治療是運用心理學方式，來治療導因於情緒困擾之問題，並由受過專業訓練之人員與個案建立一正式關係，目標為：（1）去除、減輕或緩解既存之症狀（2）調整偏差之行為模式（3）促進正向之人格成長及發展。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法