自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》孩子焦慮症難適應轉學 父母別忽略生理警訊

2025/08/27 13:39

國健署健康九九網站指出，焦慮症是兒童及青少年心理疾患中最常見的一種，多以生理症狀呈現，容易被家長忽略；圖為情境照。（圖取自freepik）

國健署健康九九網站指出，焦慮症是兒童及青少年心理疾患中最常見的一種，多以生理症狀呈現，容易被家長忽略；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕高男與李女婚後分居桃園、高雄，丈夫希望免除一家人分隔之苦，希望太太帶孩子轉學到新北或桃園的學校，因孩子轉學後適應不良出現焦慮症，無法達到原本協議，夫妻鬧上法院。事實上，根據衛生福利部國民健康署健康九九網站指出，焦慮症是兒童及青少年心理疾患中最常見的一種，多以生理症狀呈現，容易被家長忽略，當症狀對孩子生活造成影響時，建議及時到醫院就診。

高男與李女婚後一直分居兩地，丈夫與妻子約定，太太能轉換教職工作，並帶著孩子轉學到新北或桃園的學校未果，一怒提告，高男怒控前妻違反約定求償500萬元。但法官認為，李女無法任意轉換教職工作，加上孩子轉學後適應不良出現焦慮症，並非她刻意違反雙方協議，因此判高男敗訴。法官還認為，涉及未成年子女利益，應優先考量孩子身心發展與意願，兒子確實因轉學議題產生焦慮甚至身體異常反應，顯示強迫轉學不符合其最佳利益。

衛生福利部國民健康署健康九九網站指出，焦慮症是兒童及青少年心理疾患中最常見的一種，兒童期焦慮症多以生理症狀呈現，故容易被家長所忽略，長期下來，學習能力與社交關係都會受到嚴重影響。常見的兒童焦慮症包含：畏懼症、社交畏懼症、恐慌症、分離焦慮症，以及強迫症。

●畏懼症

患者會出現對某種物體或情境的害怕，例如怕蜘蛛、怕坐電梯。

●社交畏懼症

患者在社交場合，或需要表現的情境時會經驗到焦慮

●恐慌症

患者容易出現不可預期、短暫性的強烈焦慮發作，常感到呼吸困難、心跳加速或冒汗等身體不適症狀。

●強迫症

患者會出現一些重複行為動作，來減輕讓自己困擾的想法、影像或衝動。

當家長面對這樣的情況時，最重要的就是同理子女的害怕，並協助能讓孩子比較不擔心。當症狀明顯對孩子生活造成影響時，及時到醫院就診也是非常重要的。

怎麼知道自己得了焦慮疾患?

根據衛生福利部恆春旅遊醫院身心科衛教資訊指出，偶爾焦慮是一種正常的情緒反應，但若焦慮反應的程度過強或持續的時間太久，造成以下情形，有可能得了焦慮疾患。

1.就算沒有實際的危險，也會覺得焦慮、緊張。

2.這些症狀讓你很沮喪，並影響日常生活及工作品質。

3.會無所不用其極地逃避令你感到焦慮的情況或場合。

4.出現生理症狀，例如，肌肉緊繃酸痛、心悸、胸悶、頭痛、睡眠障礙等。

焦慮疾患治療

衛生福利部恆春旅遊醫院身心科衛教資訊分析，以下3項治療方式：

●藥物治療

目的在於消除焦慮及因焦慮引發之身體症狀。ㄧ為抗焦慮藥，短期使用可迅速緩解焦慮症狀，如果藥量越吃越多，須提防成癮。但於初期不可因擔心成癮而斷續使用藥物，以免治療成效不佳，而加長治療時間，另ㄧ為抗憂鬱藥，對恐慌症、畏懼症、強迫症有療效。

●認知行為治療

強調藉由調整個人想法，以影響其行為表現的一種心理治療；通常亦結合行為治療，以改變個人對自己和事件的看法。例如：對某些情境不合理之恐懼和焦慮，可透過此種方法來治療。

●心理治療

心理治療是運用心理學方式，來治療導因於情緒困擾之問題，並由受過專業訓練之人員與個案建立一正式關係，目標為：（1）去除、減輕或緩解既存之症狀（2）調整偏差之行為模式（3）促進正向之人格成長及發展。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中