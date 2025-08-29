健康網》青花椰苗護肝、助代謝 營養師教你「這樣吃」

功能醫學營養師呂美寶說，據約翰霍普金斯大學研究指出，3日齡的青花椰苗，蘿蔔硫素含量通常會達到高峰，約為成熟青花菜的10-100倍。（圖取自呂美寶臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕大家都知道青花菜富含膳食纖維、營養價值高，但你知道嗎？它的芽苗營養更勝一籌！功能醫學營養師呂美寶表示，據國外研究，青花椰苗所含蘿蔔硫素約為成熟青花菜的10-100倍，補充有助保護肝臟、改善代謝。食用時，只要切碎或充分咀嚼，讓細胞壁被破壞，芥子酶就能作用，便能快速生成蘿蔔硫素。

呂美寶於臉書專頁「食物的力量．呂美寶營養師」發文表示，一般大家常吃成熟青花菜，但其實它在芽苗階段，某些特定植化素含量反而更高，其中最重要的代表就是蘿蔔硫素。據約翰霍普金斯大學研究指出，3日齡的青花椰苗，其前驅物質含量通常會達到高峰，約為成熟青花菜的10-100倍，另有文獻估計約20-50倍左右；而其作用包括以下2項：

●保護肝臟：人體臨床試驗顯示，補充含蘿蔔硫素的青花椰苗萃取物，能改善肝功能指標（ALT、AST）。

●改善代謝：動物研究與綜論文獻指出，蘿蔔硫素能活化Nrf2抗氧化路徑、抑制 NF-κB 發炎路徑，幫助減少肝臟脂肪堆積，對於改善胰島素敏感性也具有潛在效益。

切碎、充分咀嚼助生成

如何吃到具有生物活性的蘿蔔硫素？呂美寶說，當切碎或是咀嚼後，蘿蔔硫素前驅物質SGS會透過植物本身的芥子酶（myrosinase）水解後，生成「活性蘿蔔硫素」。因此，生食芽苗時，只要「切碎或充分咀嚼」，細胞壁被破壞，芥子酶就能作用，快速生成蘿蔔硫素，對於營養轉換也很重要。



至於為何需要食物營養保護肝臟？呂美寶指出，因為肝臟每天都在默默承受「氧化壓力」，例如：外食高溫料理、酒精代謝、空氣污染與油煙、熬夜與睡眠不足等，這些生活型態都會造成肝臟機能的負擔，而肝臟正是我們的「解毒中心」，更需要營養來守護。尤其平時好友聚餐、烤肉，可能同時踩中「燒烤、油煙、酒精代謝」等地雷，也是必須特別留意的飲食隱藏3大陷阱。

3種推薦吃法一次看

呂美寶並推薦，青花椰苗最簡單的吃法就是製作生菜沙拉，一口青花椰苗配上小番茄、淋點風味絕佳的橄欖油，再配上無調味堅果，滿足口腹又爽口。此外，也可搭配肉類，如中秋烤肉搭配食用可緩解油膩感，還能以營養中和可能產生的毒素負擔，或是當作捲餅中的蔬菜配料，都是方便、簡單又美味的組合。

呂美寶強調，你選擇的食物，就是你的健康解方。建議平時除多吃十字花科蔬菜，如青花菜、白蘿蔔、高麗菜等，也可適時選擇芽苗類，如青花椰苗，把這些小小的芽苗放進日常餐盤，就是一份簡單卻強大的健康投資，也能給肝臟多一點營養支援。

功能醫學營養師呂美寶表示，生食芽苗時，只要切碎或充分咀嚼，細胞壁被破壞，芥子酶就能作用，並且快速生成蘿蔔硫素。（圖取自呂美寶臉書）

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

