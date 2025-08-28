限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》地瓜吃錯恐成減脂幫凶 營養師：份量、煮法是關鍵
紀麗君／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕減脂路上，地瓜到底是神隊友還是豬隊友？營養師徐慈家於臉書專頁「營養師徐慈家的斜槓生活」發文分享，地瓜是國民健康食材，很多人會用它來減脂，但若煮法、份量不對，小心成為減脂幫凶，讓努力白費。
徐慈家指出，同等份量的地瓜，依據烹調方式不同，升糖指數（GI值）也會有很大的落差：
請繼續往下閱讀...
●低GI：水煮地瓜，保持澱粉完整，升糖慢。
●中GI：清蒸地瓜。
●高GI：烤地瓜，高溫使澱粉糊化，升糖快。
徐慈家強調，就算選擇低GI的水煮地瓜，若份量沒控制好，血糖一樣會飆升！對此，她提供2個小訣竅，幫助民眾聰明吃，讓地瓜成為減脂的超級幫手：
●以半碗飯的份量來取代主食，避免一次吃太多。
●均衡搭配，與豐富的蔬菜、優質蛋白質一起享用，不僅能穩定血糖，更能提供飽足感，讓營養更均衡。
營養學者洪泰雄補充，地瓜是營養價值極高的碳水來源，每100克約只有86大卡，卻含有豐富的膳食纖維、維生素B群、維生素C、鉀、鐵與尼克酸等營養素，能幫助腸道蠕動、促進排便，讓人輕鬆減去體內囤積的宿便與廢物。
洪泰雄表示，膳食纖維是地瓜最大的優勢之一，它會在腸道內形成凝膠狀結構，不被吸收，能減少脂肪與糖類被腸道吸收的機會，進一步降低脂肪堆積，甚至阻斷糖分轉化為脂肪的過程。這種機制，讓地瓜成為許多營養師與健身人士眼中，「低熱量、低脂肪、高營養」的理想減肥主食。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應