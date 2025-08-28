自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》地瓜吃錯恐成減脂幫凶 營養師：份量、煮法是關鍵

2025/08/28 18:49

營養師徐慈家分享，地瓜依照不同的烹調法，GI值也不同，像烤地瓜即是高GI食物；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師徐慈家分享，地瓜依照不同的烹調法，GI值也不同，像烤地瓜即是高GI食物；示意圖。（圖取自photoAC）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕減脂路上，地瓜到底是神隊友還是豬隊友？營養師徐慈家於臉書專頁「營養師徐慈家的斜槓生活」發文分享，地瓜是國民健康食材，很多人會用它來減脂，但若煮法、份量不對，小心成為減脂幫凶，讓努力白費。

徐慈家指出，同等份量的地瓜，依據烹調方式不同，升糖指數（GI值）也會有很大的落差：

●低GI：水煮地瓜，保持澱粉完整，升糖慢。

●中GI：清蒸地瓜。

●高GI：烤地瓜，高溫使澱粉糊化，升糖快。

徐慈家強調，就算選擇低GI的水煮地瓜，若份量沒控制好，血糖一樣會飆升！對此，她提供2個小訣竅，幫助民眾聰明吃，讓地瓜成為減脂的超級幫手：

●以半碗飯的份量來取代主食，避免一次吃太多。

●均衡搭配，與豐富的蔬菜、優質蛋白質一起享用，不僅能穩定血糖，更能提供飽足感，讓營養更均衡。

營養師徐慈家表示，地瓜與豐富的蔬菜、蛋白質一起享用，能穩定血糖、提供飽足感；示意圖。（圖取自freepik）

營養師徐慈家表示，地瓜與豐富的蔬菜、蛋白質一起享用，能穩定血糖、提供飽足感；示意圖。（圖取自freepik）

營養學者洪泰雄補充，地瓜是營養價值極高的碳水來源，每100克約只有86大卡，卻含有豐富的膳食纖維、維生素B群、維生素C、鉀、鐵與尼克酸等營養素，能幫助腸道蠕動、促進排便，讓人輕鬆減去體內囤積的宿便與廢物。

洪泰雄表示，膳食纖維是地瓜最大的優勢之一，它會在腸道內形成凝膠狀結構，不被吸收，能減少脂肪與糖類被腸道吸收的機會，進一步降低脂肪堆積，甚至阻斷糖分轉化為脂肪的過程。這種機制，讓地瓜成為許多營養師與健身人士眼中，「低熱量、低脂肪、高營養」的理想減肥主食。

