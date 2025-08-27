健康網》妻曝布魯斯威利早期失智症狀 醫：50歲後風險高

好萊塢硬漢布魯斯威利，2年前確認罹患「額顳葉型失智症」。（美聯社）

〔健康頻道／綜合報導〕好萊塢硬漢布魯斯威利演紅《終極警探系列》，2年前確認罹患「額顳葉型失智症」，令粉絲心疼。他的妻子艾瑪近期受訪指出，初期察覺老布不對勁，是在社交場合中，他「安靜許多」、不像以往「健談又積極投入」。根據衛福部草屯療養院衛教資訊指出，可以留意家人一旦出現重複行為、暴力傾向、無法社交、對周遭的人漠不關心、說話簡化等警訊，最好進一步前往醫院做更詳細的評估。

布魯斯威利的妻子艾瑪為全新特別節目《Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey》（直譯：艾瑪與布魯斯威利：意外旅程）接受《ABC》新聞專訪，艾瑪表示，布魯斯威利在因失語症退出演藝圈超過3年、並於2年前確認罹患「額顳葉型失智症」後，如今仍非常靈活，「他的整體健康狀況很好，但大腦正在衰退，語言能力逐漸消失。」

艾瑪回想最初察覺布魯斯威利不對勁，是在社交場合中。他開始「安靜許多」，不像以往「健談又積極投入」、「每當家人聚在一起，他就會顯得有些退縮，感覺有些疏離、冰冷，不像以前那個熱情又充滿愛意的布魯斯。」出現完全相反的變化，令艾瑪感到震驚又可怕。

額顳葉型失智症平均好發年齡50歲後

根據衛福部草屯療養院衛教資訊指出，額顳葉型失智症（Frontotemporal lobe degeneration）約占失智症的比例為10％，腦部障礙以侵犯額葉及顳葉為主，特性為早期即出現人格變化和行為控制力的喪失，常常會有不合常理的行為舉動；或是早期就出現語言障礙，例如表達困難、命名困難等漸進性退化現象，平均好發年齡50歲以後。

額顳葉型失智症有5項臨床核心特徵，分別為:行為障礙、情感障礙、言語困難、空間定向和現實感、與生理徵象和研究層面。

藥物治療與非藥物治療

衛福部草屯療養院衛教資訊分析治療的方式如下：

●藥物治療

針對額顳葉型失智症，目前仍然沒有任何藥物可以治療或預防，不過，針對其精神行為症狀，可採用抗憂鬱劑，或抗焦慮劑等藥物來治療。失智症的藥物並沒有辦法阻止或恢復已受損的大腦細胞，但可能可以使患者的症狀獲得改善，或延緩疾病的進行。

●非藥物治療

除藥物治療之外，藉由環境的調整（熟悉的、穩定的、有安全感的）、活動的安排、溝通方式的改變、認知訓練、懷舊療法、亮光、按摩、音樂治療、芳香療法、寵物治療、藝術治療等非藥物照顧方法，也能改善失智患者精神行為症狀。

居家環境尚可移除家裡的危險物品，或避免讓患者自行開車，此外，身體運動有益健康，建議每天30分鐘，每週2-4次運動，有助於提升良好的睡眠，也有助於保持認知功能，減少退化。

如何預防

額顳葉型失智症的早期較少出現記憶功能衰退情形，症狀多為行為異常、語言障礙等，因此常被誤認為是精神症狀。

家屬可以多留意家人有沒有出現重複行為、暴力傾向、無法社交、對周遭的人漠不關心、說話簡化，例如：講不出「大象」2字，只能講動物，甚至無法講出完整的話等，或是請家人說出物品的相同處，或不同處來觀察其抽象概念。倘若有上述異常或困難，可進一步前往醫院做更詳細評估。

