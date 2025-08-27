普度供品拜得澎湃也要吃安全 醫授防食物中毒5訣竅

中元普度將至，民眾會準備豐盛的供品，奇美醫學中心提醒防範食物中毒。（奇美醫學中心提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕進入農曆7月，中元普度將至，各界多會準備澎湃的祭拜供品，但在台灣高溫潮濕的環境下，極易成為細菌滋生的溫床，一不小心就可能導致食物中毒，好兄弟還沒吃，人就先「拉肚子」奇美醫學中心營養科建議5大防範要訣。

第1要訣是「以熟食祭祀不超過2小時，拜完立即處理」，奇美營養科組長賴春宏提到，有些民眾習慣將三牲一直擺放在室外供桌，而攝氏7至60度是細菌最容易繁殖的「危險溫度帶」，尤其炎熱季節，熟食在室溫下放置超過1小時，細菌數量就可能倍數增長，增加食物中毒的風險。

奇美營養科組長賴春宏提到，中元普度的誠意固然重要，但更應守護食品衛生安全。（奇美醫學中心提供）

賴春宏說，熟食應縮短祭拜時間，建議不超過2小時，若氣溫超過32度要在1小時內結束，之後，要迅速進行分裝，並冷藏或冷凍，特別是比較不耐放的魚肉、海鮮等，更該優先處理，並盡速吃完。

第2要訣是充分覆蓋，避免汙染，賴春宏指出，普度供品上經常會插著香，或者長時間暴露在戶外，導致香灰、灰塵或蚊蟲掉落在食物上，造成二次汙染，祭拜時應使用保鮮膜或鍋蓋將熟食蓋好，避免外部汙染。

若供品不幸沾染香灰，務必將汙染部分切除丟棄，切勿心存僥倖，另外，賴春宏也呼籲，使用保鮮膜時應避免直接接觸高溫、高油的食物，以免塑化劑溶出。

第3要訣為食用前務必澈底加熱，老一輩多誤認拜過的食物只要沒有異味，就可以直接吃，賴春宏強調這是錯誤的觀念，即使看起來沒有變質，但祭祀過程中已經滋生許多看不見的細菌，下肚後，可能引起腸胃不適；食用前務必將徹底加熱，確保食物溫度達到攝氏70度以上，才能有效殺滅病原菌。

第4要訣是罐頭、乾貨也不能輕忽，賴春宏表示，雖然保存期限較長，也並非萬無一失，應在購買或食用前檢查包裝完整性，如罐頭是否有凹陷、生鏽或膨罐現象，乾貨或零食包裝是否有破損、漏氣等狀況，若已出現異味、變色或變質等跡象，切勿心存僥倖，應立即丟棄，以免造成身體不適；即使包裝完整，也應隨時注意食物的有效日期，並遵循「先進先出」原則，優先食用即將到期的供品。

第5要訣為生食與熟食分開處理，賴春宏提醒，如果自行烹煮供品，務必遵循該原則，避免交叉汙染，處理生肉與熟食時，應分開使用不同的砧板與刀具，或在切換時澈底清潔，避免生肉上的細菌污染熟食，並且在接觸生食與熟食前後，都應確實洗手。

賴春宏重申，中元普度的誠意固然重要，但更應守護食品衛生安全，只要掌握供品保存5大要訣，就可避免腸胃不適，以及食物中毒風險，拜好兄弟的同時，也能與家人安心享用「保平安」的美食。

奇美營養科組長賴春宏提到，炎熱季節，熟食在室溫下放置超過1小時，細菌數量就可能倍數增長，增加食物中毒的風險。（奇美醫學中心提供）

