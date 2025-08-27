預防「慢性熱傷害」 避免過度依賴冰飲 多飲用常溫水

台中榮總嘉義分院傳統醫學科醫師唐佑任為「慢性熱傷害」患者看診。（中榮嘉義分院提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕42歲上班族李小姐，長期在烈日通勤與冷氣房辦公的環境下，加上近來高溫頻傳，她習慣來一杯冰涼手搖飲，結果逐漸出現頭痛、肩頸緊繃、全身沉重與手指無力等症狀，導致「慢性熱傷害」。中醫師指出，避免過度依賴冰飲，多飲用常溫水補充水分，搭配規律運動與作息調整，讓身體維持平衡，能夠大幅降低慢性熱傷害風險。

李小姐至台中榮總嘉義分院傳統醫學科看診，醫師唐佑任診斷她的症狀源於「慢性熱傷害」，因長期熱冷交替，導致體內能量失衡。

請繼續往下閱讀...

唐佑任透過針灸與中藥調理，協助李小姐改善血液循環，提醒要調整作息，避免過度依賴冰飲，治療幾週後，李小姐頭痛僵硬跟身體的倦怠感明顯改善，工作效率與睡眠品質也逐漸恢復。

唐佑任說，慢性熱傷害其實很常見，許多人喜歡喝冰飲消暑，雖然口感冰涼，但核心體溫並未真正下降，反而因血管收縮、腸胃蠕動減慢，使體內熱氣不易排出，甚至造成消化不良。

另外，長時間待在冷氣房裡，毛孔收縮、汗液難以蒸散，熱氣被「鎖」在體內；加上室內外溫差大，頻繁進出冷氣房時，身體反覆調節溫度，更容易造成血液循環不良，進而出現肩頸僵硬、頭暈、疲倦等症狀。

唐佑任說，預防暑熱可從生活方式著手，頻繁進出冷氣房者，應避免風扇直吹脖子，保持通風，並以常溫水、適度刮痧及規律作息對抗暑熱；平日多飲用25度以上的常溫水來補充水分，幫助身體自然調節體溫，避免長期依賴冰飲，造成血管收縮、腸胃蠕動減慢，同時搭配規律運動與作息調整，讓身體維持平衡，能夠大幅降低慢性熱傷害風險。

中榮嘉義分院傳統醫學科醫師唐佑任說，避免過度依賴冰飲，搭配規律運動與作息調整，讓身體維持平衡，能夠大幅降低慢性熱傷害風險。（中榮嘉義分院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法