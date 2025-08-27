男性也有更年期！花蓮慈院中醫按摩神器緩解焦慮

花蓮慈濟醫院中醫腫瘤中心主任賴東淵教授表示，不論男性還是女性都會經歷更年期，建議3招秘訣「飲食、運動以及穴位按摩」。（花蓮慈院提供）

〔記者王錦義／花蓮報導〕「男生怎麼會有更年期！」在大多數民眾的認知內，好像只有女性才會有進入更年期的困擾。花蓮慈濟醫院中醫腫瘤中心主任賴東淵教授表示，「更年期」並不是一種疾病，更年期是人從中年期過渡到老年期的階段，所以，當然不論男性還是女性都會經歷過，賴東淵建議3招秘訣「飲食、運動以及穴位按摩」。

規律作息與適度運動健康法門，也可透過穴位按摩包含太溪、三陰交、太衝、神門、足三里等5個；賴東淵分享穴位按摩神器－橡皮擦，運用一般常見的橡皮擦，找到穴位後用橡皮擦推揉摩擦，每次3分鐘或者30下，感受到微微的熱度就可以，可以避免手指痠痛或者器具太尖銳導致破皮的困擾；另外，如果可以在睡前用溫水泡腳10到15分鐘，也能幫助改善睡眠，緩和焦慮情緒。

雖然中醫沒有明確的更年期的說法，但是在《黃帝內經･上古天真論》有著相關記載「女子七七」與「男子七八」的時候會出現天癸竭的狀況，而天癸又被現代人視為月經，所以，根據黃帝內經記載，隨著年齡增長，女子大約49歲；男子大約56歲，腎氣由盛轉衰，就會進入所謂的更年期。

男性與女性在更年期會出現的症狀也大不相同。女性進入更年期時，常會出現月經紊亂、熱潮紅、煩躁、失眠或記憶力衰退等症狀；而男性則會以失眠、肌肉質量下降、脂肪增加、骨質疏鬆、性慾減退或情緒不穩等症狀為主。花蓮慈院指出，如果覺得以前都可以熬夜加班，現在一到晚上就精神不濟，下班後躺在床上卻又失眠睡不著，還莫名感到煩躁，這時候很有可能就是更年期在敲門。

花蓮慈濟醫院中醫腫瘤中心主任賴東淵教授表示，「更年期」不是疾病，更年期是人從中年期過渡到老年期的階段。（花蓮慈院提供）

