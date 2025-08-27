自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

男性也有更年期！花蓮慈院中醫按摩神器緩解焦慮

2025/08/27 09:40

花蓮慈濟醫院中醫腫瘤中心主任賴東淵教授表示，不論男性還是女性都會經歷更年期，建議3招秘訣「飲食、運動以及穴位按摩」。（花蓮慈院提供）

花蓮慈濟醫院中醫腫瘤中心主任賴東淵教授表示，不論男性還是女性都會經歷更年期，建議3招秘訣「飲食、運動以及穴位按摩」。（花蓮慈院提供）

〔記者王錦義／花蓮報導〕「男生怎麼會有更年期！」在大多數民眾的認知內，好像只有女性才會有進入更年期的困擾。花蓮慈濟醫院中醫腫瘤中心主任賴東淵教授表示，「更年期」並不是一種疾病，更年期是人從中年期過渡到老年期的階段，所以，當然不論男性還是女性都會經歷過，賴東淵建議3招秘訣「飲食、運動以及穴位按摩」。

規律作息與適度運動健康法門，也可透過穴位按摩包含太溪、三陰交、太衝、神門、足三里等5個；賴東淵分享穴位按摩神器－橡皮擦，運用一般常見的橡皮擦，找到穴位後用橡皮擦推揉摩擦，每次3分鐘或者30下，感受到微微的熱度就可以，可以避免手指痠痛或者器具太尖銳導致破皮的困擾；另外，如果可以在睡前用溫水泡腳10到15分鐘，也能幫助改善睡眠，緩和焦慮情緒。

雖然中醫沒有明確的更年期的說法，但是在《黃帝內經･上古天真論》有著相關記載「女子七七」與「男子七八」的時候會出現天癸竭的狀況，而天癸又被現代人視為月經，所以，根據黃帝內經記載，隨著年齡增長，女子大約49歲；男子大約56歲，腎氣由盛轉衰，就會進入所謂的更年期。

男性與女性在更年期會出現的症狀也大不相同。女性進入更年期時，常會出現月經紊亂、熱潮紅、煩躁、失眠或記憶力衰退等症狀；而男性則會以失眠、肌肉質量下降、脂肪增加、骨質疏鬆、性慾減退或情緒不穩等症狀為主。花蓮慈院指出，如果覺得以前都可以熬夜加班，現在一到晚上就精神不濟，下班後躺在床上卻又失眠睡不著，還莫名感到煩躁，這時候很有可能就是更年期在敲門。

花蓮慈濟醫院中醫腫瘤中心主任賴東淵教授表示，「更年期」不是疾病，更年期是人從中年期過渡到老年期的階段。（花蓮慈院提供）

花蓮慈濟醫院中醫腫瘤中心主任賴東淵教授表示，「更年期」不是疾病，更年期是人從中年期過渡到老年期的階段。（花蓮慈院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中