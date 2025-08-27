自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

南投性病感染年輕化 七夕情人節愛愛要配套

2025/08/27 08:15
南投性病感染年輕化 七夕情人節愛愛要配套

七夕情人節到來，南投縣衛生局推廣愛滋等性病篩檢。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕農曆七夕情人節即將到來，根據南投縣政府衛生局統計，縣內今年迄今通報淋病、梅毒感染人數，以35歲以下年輕族群居多，愛滋感染者也以青壯年為多數，不安全性行為仍是主要感染途徑，提醒民眾情人節同遊，要為自己的健康加一道防護，發生性行為時應全程正確使用保險套，並搭配水性潤滑液，降低性病及愛滋傳染風險。

南投性病感染年輕化 七夕情人節愛愛要配套

七夕情人節到來，南投縣衛生局進行預防愛滋等衛教宣導工作。（南投縣衛生局提供）

縣府衛生局統計，縣內今年截至8月20日止，淋病感染人數計64人，梅毒感染人數計112人，其中淋病35歲以下年輕族群約占80％；而梅毒約占60％，調查分析超過9成曾有不安全性行為，且縣內愛滋感染者以青壯年為多數，有年輕化趨勢。

衛生局建議曾有多重性伴侶者等不安全性行為者，應定期進行愛滋篩檢，及早掌握健康，降低感染風險。衛生福利部疾病管制署8月29日至9月7日推廣情人節「愛篩檢」，民眾可透過「自我篩檢計畫」官網訂購試劑，並選擇鄰近超商取貨，僅需支付200元試劑費用即可取得。

此外，「校園免費愛滋自我篩檢試劑電子兌換券活動」持續進行中，凡就讀高中職（含）以上在學學生，只需於愛滋自我篩檢計畫網站匿名註冊會員，並於會員專區點選「校園免費試劑電子兌換券推廣活動」進行學生身分驗證，系統即會將免費自我篩檢試劑電子兌換券匯入至會員專區。

衛生局指出，自我篩檢可於家中私密空間完成，過程簡單、不需面對醫護人員，即可得知初步結果，便利又具隱私性，民眾應多利用。

