健康網》健康食品驗出塑化劑超標 中醫談減塑生活

2025/09/05 10:55

中醫建議在日常生活減少塑膠製品使用，自備環保餐具是很好的做法。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕北市衛生局日前公布114年度市售食品塑化劑含量監測，發現其中一款魚油類健康食品，驗出塑化劑「鄰苯二甲酸二丁酯（DBP）」超標。衛生局要求販售地點下架。

中醫師呂桓毅在粉專《中醫師 呂桓毅》現代人外食經常會接觸的塑膠器皿或是塑膠袋，這些塑膠化學產品，所含的塑化劑，是一種環境荷爾蒙，結構類似雌激素，難以在自然中分解，會在生態系中累積，對食物鏈頂層的人類產生最大的衝擊。

塑化劑對人類有什麼影響呢？呂桓毅表示，首先會影響孩子第二性徵的發育；第二，毒害細胞的粒線體，這是細胞的燃脂工廠，進而讓我們容易發胖，第三，毒害甲狀腺，已經有很多臨床的案例報導，許多甲狀腺癌的病人，生活中有很多的塑化產產品的接觸史。

為了減少塑化劑的影響，可以怎麼做呢？

一、盡可能地實施減塑生活，只要接觸量少，就能減少身體的累積。

二、自備環保餐具，避免使用餐廳店家提供的塑膠餐盤。

三、加速身體排毒，可以服用中藥清熱解毒的藥物，或是選擇十字花科的蔬菜，還記得要搭配大量喝水。

