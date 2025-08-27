自由電子報
健康網》提升專注力 營養師媽媽教戰開學食物

2025/08/27 18:15

營養師薛曉晶建議，家長每天餐桌放入1-2種「專注力食物」，給腦袋穩定能量；示意圖。（圖取自freepik）

營養師薛曉晶建議，家長每天餐桌放入1-2種「專注力食物」，給腦袋穩定能量；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕開學在即，發現小朋友在趕作業時拖拖拉拉，怎麼催也沒有用，擔心下週上課時東張西望、發呆走神？營養師薛曉晶表示，真正的問題可能出在腸道健康，進而影響專注力，並分享10種能改善腸胃健康的食物，建議家長每天餐桌放入1-2種「專注力食物」，減少精緻糖，避免血糖忽高忽低，補充Omega-3，給腦袋穩定能量。

薛曉晶在臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文說明，《Neuroscience Letters》2016年的研究指出，腸道微生物能產生短鏈脂肪酸（SCFA），影響神經傳導物質，進而影響專注力與學習表現。當腸道菌群失衡，血清素、多巴胺代謝異常，孩子就更容易分心、煩躁，甚至情緒不穩定。再加上腸胃蠕動慢、排便不順、血糖忽高忽低，都會讓專注力瞬間崩盤。也有許多篇研究提到相關論述。

吃出專注力與腸胃健康食物

●燕麥：β-葡聚醣養好菌、穩定血糖，水溶性纖維能幫助腦部功能穩定。
吃法：燕麥牛奶飲 / 燕麥香蕉鬆餅。

●亞麻仁籽：Omega-3 幫助記憶、Omega-3 可調控多巴胺，提升專注力。
吃法：亞麻仁籽豆漿 / 亞麻仁籽堅果棒。

●黑、白木耳：高纖維促進腸道蠕動、SCFA 改變基因表達，影響學習力。
吃法：黑木耳沙拉 / 白木耳紅棗湯 / 木耳露。

●奇異果：維生素C+膳食纖維，穩定血糖、低FODMAP水果，能改善腸道健康，提升專注。
吃法：奇異果優格杯 / 奇異果牛奶麥片。

●鮭魚：DHA 豐富，提升神經傳導。
吃法：鮭魚炒飯 / 鮭魚蛋餅。

●雞蛋：膽鹼來源，增強記憶。
吃法：純牛奶布丁 / 蔬菜蛋餅。

●堅果：Omega-3 + 維生素E，穩定情緒。
吃法：核桃牛奶 / 燕麥堅果棒。

●深綠色蔬菜：葉酸 + 維生素K，幫助神經傳導。
吃法：菠菜炒蛋 / 花椰菜雞湯。

●地瓜：低GI碳水，能量穩定。
吃法：烤地瓜布丁 / 薑汁地瓜湯。

●藍莓：花青素抗氧化，保護腦細胞。
吃法：藍莓優格 / 藍莓鬆餅。

