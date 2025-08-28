健康網》文旦膳食纖維高 營養師：吃8分滿碗量就好

「老欉」文旦生育勢弱，營養集中在果實上，營養師高敏敏說，膳食纖維高，吃適量就好。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕每逢中秋，文旦總是人氣水果，常聽到的「老欉」、「小果才好」是真的嗎？台北農產運銷公司澄清，「老欉」果樹生育勢弱，營養集中在果實上，果形通常偏小，而品質好壞，還是要看農民的栽培管理，並非一定小果就比較好。營養師高敏敏則提醒，文旦膳食纖維高，營養也很豐富，不過攝取量還是要注意，建議一次吃一份，將文旦放進飯碗裡，8分滿碗就是一份水果，熱量大約60大卡。

台北農產運銷公司在臉書專頁「臺北農產」說明，文旦並不等於柚子，因為文旦只是柚子的其中一種，正式名稱叫「麻豆文旦」。台灣柚類品種超過20種，還有麻豆白柚、紅柚、西施柚、蜜柚等。

臺北農產表示，文旦採收多在24節氣「白露」前後約10天，收成後還需靜置1-2週「辭水」，等果皮水分散去、果肉轉軟，才是最佳品嚐時機。因此文旦正好在中秋前後上市，才有「中秋吃文旦」的習俗。而採收後靜置，可以讓果肉轉軟、香氣濃郁，甜度也更高，這就是「辭水」的秘密。

臺北農產提到，如果文旦吃了嘴麻，是果皮油胞的精油刺激，並非殘留農藥所致，剝完柚子洗手就能避免。

文旦營養

●膳食纖維：幫助排便超順暢、增加飽足感。

●維他命B1、B2：維持優良代謝、保持活力滿滿。

●礦物質鉀：可預防心血管疾病 幫助降血壓、消水腫。

●維他命C：幫助對抗壓力、增加保護力、養顏美容之外，還能中和自由基、減少烤肉過多的致癌物質。

●天然果膠：能清管路、降低血膽固醇。

