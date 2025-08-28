自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》文旦膳食纖維高 營養師：吃8分滿碗量就好

2025/08/28 07:39

「老欉」文旦生育勢弱，營養集中在果實上，營養師高敏敏說，膳食纖維高，吃適量就好。（資料照）

「老欉」文旦生育勢弱，營養集中在果實上，營養師高敏敏說，膳食纖維高，吃適量就好。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每逢中秋，文旦總是人氣水果，常聽到的「老欉」、「小果才好」是真的嗎？台北農產運銷公司澄清，「老欉」果樹生育勢弱，營養集中在果實上，果形通常偏小，而品質好壞，還是要看農民的栽培管理，並非一定小果就比較好。營養師高敏敏則提醒，文旦膳食纖維高，營養也很豐富，不過攝取量還是要注意，建議一次吃一份，將文旦放進飯碗裡，8分滿碗就是一份水果，熱量大約60大卡。

台北農產運銷公司在臉書專頁「臺北農產」說明，文旦並不等於柚子，因為文旦只是柚子的其中一種，正式名稱叫「麻豆文旦」。台灣柚類品種超過20種，還有麻豆白柚、紅柚、西施柚、蜜柚等。

臺北農產表示，文旦採收多在24節氣「白露」前後約10天，收成後還需靜置1-2週「辭水」，等果皮水分散去、果肉轉軟，才是最佳品嚐時機。因此文旦正好在中秋前後上市，才有「中秋吃文旦」的習俗。而採收後靜置，可以讓果肉轉軟、香氣濃郁，甜度也更高，這就是「辭水」的秘密。

臺北農產提到，如果文旦吃了嘴麻，是果皮油胞的精油刺激，並非殘留農藥所致，剝完柚子洗手就能避免。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

文旦營養

●膳食纖維：幫助排便超順暢、增加飽足感。
●維他命B1、B2：維持優良代謝、保持活力滿滿。
●礦物質鉀：可預防心血管疾病 幫助降血壓、消水腫。
●維他命C：幫助對抗壓力、增加保護力、養顏美容之外，還能中和自由基、減少烤肉過多的致癌物質。
●天然果膠：能清管路、降低血膽固醇。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中