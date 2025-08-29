自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》二手菸害傷犬貓 罹癌1年存活不到1成

2025/08/29 20:33

二手菸不只危害吸菸者與家人健康，還會「滲進屋內」傷害可愛的毛小孩；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你以為只在陽臺抽菸就不會影響家人和寵物嗎？錯了！國健署於臉書專頁「國民健康署」提醒，二手菸不只危害吸菸者與家人健康，還會「滲進屋內」傷害可愛的毛小孩。根據調查，台灣每3名成人就有1人暴露在家庭二手菸環境中，近3成青少年也無法倖免，就連貓咪、狗狗也可能因此罹患呼吸道疾病與癌症。

二手菸「不會乖乖只待在陽臺」

美國疾病管制與預防中心（CDC）已證實，二手菸能透過門縫、牆壁裂縫、通風管道等進入室內。即使短暫接觸，也可能讓血小板變黏稠、傷害血管內壁，提升心臟病突發風險。若長達60分鐘暴露在二手菸中，更可能導致呼吸功能下降，影響持續至少3小時，甚至提高嬰兒猝死症候群（SIDS）、兒童氣喘發作與耳部感染的風險。

三手菸同樣毒 貓咪罹癌率高出4倍

寵物無論吸入二手菸，還是透過舔主人頭髮、皮膚、衣物上殘留的「三手菸」，都會中毒。研究指出，長期暴露下，毛小孩容易出現過敏、呼吸道疾病，甚至鼻癌、肺癌。尤其是愛梳理毛髮的貓咪，吸入毛上的三手菸後，罹患口腔癌機率比無菸害環境高出2至4倍，而罹癌貓咪接受治療後，存活1年的機率不到1成。

愛家人也要愛毛孩　現在就是戒菸的最好時機。國健署呼籲，為了心愛的家人與毛孩健康，應立即遠離菸害。民眾可善用免費戒菸資源，包括0800-636363免費專線，以及全國各地戒菸服務合約機構的專業協助，共同打造清新無菸的家庭空間。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

