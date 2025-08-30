自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》移工找同鄉操刀割包皮 醫曝釘子卡在肉裡

2025/08/30 21:20

割包皮手術中包皮槍只是工具，好幸福泌尿科體系醫療長戴定恩說，真正關鍵在於「術前評估」與「術後照護」；示意圖。（圖取自shutterstock）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「IKEA家具可以DIY，但包皮手術絕對不行！」好幸福泌尿科體系醫療長戴定恩在臉書專頁「暖男 戴定恩醫師 泌尿科推薦 割包皮 結紮 低能量震波 菜花全方位 攝護腺」發文分享臨床真實案例，直言自己常遇到患者因「低價手術」釀成嚴重後果，出現陰莖嚴重腫脹、傷口感染等，最後只能緊急找專業醫師「救火」。

戴定恩指出，近期追劇《化外之醫》時，讓他聯想到診間經驗：有些患者術後併發症不斷，追問之下才得知竟是「外籍朋友」或「同鄉」操刀完成的包皮手術！甚至有人直言：「醫師，我越南同鄉幫我用包皮槍割的，便宜很多啊！」

然而，這些看似「省錢」的選擇，往往付出慘痛代價。戴定恩透露，他診間見過不少案例出現陰莖嚴重腫脹、傷口感染，甚至連釘子卡在肉裡的恐怖情況。最後仍必須回到專業泌尿科醫師手裡，才能妥善處理。

好幸福泌尿科體系醫療長戴定恩表示，「低價割包皮手術」釀成嚴重後果，出現陰莖嚴重腫脹、傷口感染等；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

好幸福泌尿科體系醫療長戴定恩表示，「低價割包皮手術」釀成嚴重後果，出現陰莖嚴重腫脹、傷口感染等；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

他也提醒，包皮槍只是工具，真正關鍵在於「術前評估」與「術後照護」。傷口是否美觀、恢復是否快速，完全取決於醫師的專業與經驗。

戴定恩強調：「低價手術不是省錢，而是賭健康！醫療交給專業，才是真正的保障。」雖然費用比「民間版」高，但包含完整安全把關、醫師經驗累積，才是患者真正買到的「安心」。

