健康網》塑化劑難代謝！ 恐害女性長肌瘤、不孕

用塑膠容器盛裝熱食、熱飲，鳴堂中醫體系醫療長周宗翰醫師說，容易累積塑化劑在體內；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕塑化劑好可怕？在臉書專頁「西醫難解中醫有方 鳴大夫周宗翰醫師 鳴堂中醫體系醫療長」發文提醒，長期暴露於塑化劑，對女性健康影響極大，甚至可能導致子宮肌瘤、子宮內膜異位症，還可能影響生育力。日常遠離塑化劑的方式包含避免使用塑膠容器盛裝熱食、少喝塑膠瓶裝飲料、避免用帶香味的塑膠製品、加熱時避免保鮮膜直接接觸食物。

塑化劑（Phthalates）是一種常用於軟化塑膠的化學物質，被歸類為「環境荷爾蒙」（endocrine disruptors），會干擾人體的內分泌系統。周宗翰指出，塑化劑就像「濕毒」一樣難以代謝，長時間累積在體內，容易與「熱邪」結合，導致痰濕瘀結，最終可能表現在婦科疾病上，形成囊腫、肌瘤，甚至引發月經不調、白帶異常與不孕。

除了日常生活盡量避免塑化劑，若出現婦科相關症狀，鳴堂中醫體系醫療長周宗翰醫師表示，更應及早就醫檢查；圖為情境照。（圖取自freepik）

日常遠離塑化劑的方法

●避免使用塑膠容器盛裝熱食、熱飲。

●減少飲用塑膠瓶裝飲料，改用玻璃或不鏽鋼瓶。

●避免使用帶香味的塑膠製品（香味往往來自塑化劑）。

●加熱食物時避免保鮮膜直接接觸。

周宗翰也直言：「要完全避開塑化劑幾乎不可能，但若長期接觸，對女性健康的威脅可能比野外遇到熊還恐怖！」他提醒，想要降低風險，除了日常生活盡量避免塑化劑，若出現婦科相關症狀，更應及早就醫檢查。

