健康網》近視加深怪3C 醫：近距離用眼都是殺手

高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻指出，近視的根本原因是「近距離用眼」；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人常把近視歸咎於3C產品，其實這是一個很大的迷思，高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻指出，近視的根本原因是「近距離用眼」，無論是看書、寫字、做手工，只要是30公分內的近距離活動超過30分鐘，都會對眼睛造成同樣的負擔。

粘靖旻在臉書專頁「粘靖旻眼科女醫師 高雄五福諾貝爾院長 屏東 東港 近視雷射 白內障手術」發文說明，當我們專注看近物時，眼睛會啟動調節機制，睫狀肌收縮讓水晶體變厚，同時雙眼會向內聚焦（輻輳反應）。長時間維持這種狀態就像肌肉持續緊張一樣，會造成睫狀肌疲勞和痙攣。

請繼續往下閱讀...

粘靖旻表示，很多人以為看紙本書比看螢幕安全，但從眼科角度來看其實差不多。無論是閱讀紙本書籍還是電子螢幕，關鍵都在於「用眼距離」和「持續時間」。古代的書生也會近視，就是最好的證明。傳統的苦讀模式，一坐就是幾個小時埋首書堆，眼睛長時間聚焦在33公分左右的距離，睫狀肌持續收縮無法放鬆。現代的3C產品只是讓這種近距離用眼變得更普遍、更長時間，但本質上的生理機制是完全相同的。差別只在於螢幕可能會使增加眨眼次數減少和藍光刺激等額外因素。

粘靖旻說，近視度數增加的真正原因是眼軸拉長，這個過程一旦開始就很難逆轉。當我們長時間進行近距離活動時，眼球會接收到「需要看近物」的信號，為了減少調節負擔，眼軸就會慢慢拉長來適應這種需求。這也解釋了為什麼亞洲國家的近視率特別高，因為教育文化重視閱讀和學習，近距離用眼的時間比其他地區更長。

近視2階段

粘靖旻提到，近視的發展通常有兩個階段！初期是「調節性近視」，也就是假性近視，主要是睫狀肌過度緊張造成的暫時性視力模糊，這個階段還有機會透過休息和治療來改善。但如果持續近距離用眼不加以控制，就會進展為「軸性近視」，也就是眼軸真正拉長的不可逆近視。

預防近視首選戶外活動

粘靖旻說，研究顯示，每天至少2小時的戶外活動可以顯著降低近視發生率和進展速度。戶外的自然光線可以刺激視網膜釋放多巴胺，這種神經傳導物質能夠抑制眼軸增長。同時，戶外環境提供了豐富的遠距離視覺刺激，讓眼睛有機會放鬆調節肌肉，看向不同距離的物體。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法