失智症就醫平均延誤3.5年 出現10大警訊快就醫

〔記者林惠琴／台北報導〕根據衛福部委託國家衛生研究院進行的「全國社區失智症流行病學調查」，台灣去年65歲以上失智人口約35萬，占同齡近8%，因為未及時察覺異狀，就醫診斷平均延誤約3.5年。醫師提醒，若出現記憶力減退影響生活、計畫或解決事情困難等10大失智症警訊，應立即就醫，以利及早治療。

台灣失智症協會理事長徐文俊表示，失智症類型以阿茲海默症最常見，占比約6成。許多長者在早期出現記憶力退化、理解能力變差等症狀時，常誤以為只是正常老化，多數察覺方向感變差、記憶力衰退、情緒起伏明顯等異常後才就醫，平均延誤約3.5年。

徐文俊提醒，若自己或親友出現記憶力減退影響生活、計畫或解決事情困難、無法勝任熟悉的事務、對時間與地點感到混淆、對視覺影像與空間關係理解困難、言語表達或書寫困難、物品亂放且無法找回、判斷力減弱、不參與社交活動，以及情緒與個性發生明顯改變等失智症10大警訊，應盡快就醫。

雙和醫院失智症中心顧問醫師、台北醫學大學醫學院院長胡朝榮指出，最新國際期別指引結合臨床評估及病理報告，將阿茲海默症分為第1、2期為臨床前期，腦內毒性類澱粉蛋白開始堆積；第3期為輕度認知障礙，毒性蛋白堆積，開始引起症狀；第4期轉為輕度失智，毒性蛋白堆積到影響日常生活；第5、6期則為中、重度失智，毒性蛋白擴散至整個大腦，導致神經細胞受損，加速大腦退化。

胡朝榮補充，從輕度認知障礙惡化至輕度失智平均僅需3至5年，每年約10%至15%的病友會進展為失智症，惡化速度不容忽視。

台灣臨床失智症學會理事長徐榮隆指出，阿茲海默症屬於可早期進行精準診斷與標靶治療的失智症類型，現階段已有新型抗類澱粉蛋白標靶治療問世，針對疾病根本機轉介入，直接鎖定毒性蛋白，活化免疫細胞清除斑塊，減少對腦神經的傷害，進而延緩疾病惡化，並非所有病友皆適用，需要諮詢專業醫師。

徐文俊提醒，若能從日常生活著手改善14項風險因子，有助於預防或延遲45%的失智症個案發生，包含妥善控制高膽固醇、糖尿病與高血壓等慢性疾病、維持健康體重、預防憂鬱與腦部外傷、避免抽菸與過度飲酒、養成規律運動習慣、保持良好社交互動等。

