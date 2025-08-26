自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》孩子打呼不只是睡不好 醫揭隱藏危機

2025/08/26 21:00

嘉義長庚醫院耳鼻喉系口腔咽喉科主任蔡明劭表示，不少孩子打呼、睡眠呼吸中止，伴隨體重過重的問題；情境照。（圖取自freepik）

嘉義長庚醫院耳鼻喉系口腔咽喉科主任蔡明劭表示，不少孩子打呼、睡眠呼吸中止，伴隨體重過重的問題；情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕小朋友出現打呼、睡眠呼吸中止，除了常見的腺樣體、扁桃腺肥大之外，嘉義長庚醫院耳鼻喉系口腔咽喉科主任蔡明劭表示，不少孩子同時也有體重過重的問題，提醒家長，當孩子出現這些症狀往往不只是睡不好，可能藏著代謝、體重、甚至糖尿病與脂肪肝等危機。早期發現、正確治療，再搭配飲食生活習慣的調整，才能真正幫孩子守住健康。

蔡明劭在臉書專頁「蔡明劭 耳鼻喉醫師」發文分享，最近有位小朋友住院準備接受手術，他的抽血結果令人倒抽一口氣，血糖過高，糖化血色素已經達到糖尿病的診斷標準、肝指數異常，甚至合併脂肪肝，進一步詢問才發現，他平常的飲食習慣是每天必有：炸雞、薯條、甜點、含糖飲料。

蔡明劭說，這個情況下，立刻會同兒科醫師、新陳代謝科醫師共同治療，媽媽也非常配合，馬上實行「家中零食、甜品歸零計畫」。短短兩週，孩子就明顯瘦下來，精神與活力都回來。回診時小朋友也笑著說「在家裡不吃甜食沒問題，但今天在學校看到販賣機的甜飲料，還是好想喝」。

蔡明劭提醒，含糖飲料不是完全禁止，但要懂得控制量與頻率。像他自己和家人，規定一週只喝一次含糖飲料，平常就多喝水、多走路、多運動，讓身體保持健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中