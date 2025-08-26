健康網》孩子打呼不只是睡不好 醫揭隱藏危機

嘉義長庚醫院耳鼻喉系口腔咽喉科主任蔡明劭表示，不少孩子打呼、睡眠呼吸中止，伴隨體重過重的問題；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕小朋友出現打呼、睡眠呼吸中止，除了常見的腺樣體、扁桃腺肥大之外，嘉義長庚醫院耳鼻喉系口腔咽喉科主任蔡明劭表示，不少孩子同時也有體重過重的問題，提醒家長，當孩子出現這些症狀往往不只是睡不好，可能藏著代謝、體重、甚至糖尿病與脂肪肝等危機。早期發現、正確治療，再搭配飲食生活習慣的調整，才能真正幫孩子守住健康。

蔡明劭在臉書專頁「蔡明劭 耳鼻喉醫師」發文分享，最近有位小朋友住院準備接受手術，他的抽血結果令人倒抽一口氣，血糖過高，糖化血色素已經達到糖尿病的診斷標準、肝指數異常，甚至合併脂肪肝，進一步詢問才發現，他平常的飲食習慣是每天必有：炸雞、薯條、甜點、含糖飲料。

蔡明劭說，這個情況下，立刻會同兒科醫師、新陳代謝科醫師共同治療，媽媽也非常配合，馬上實行「家中零食、甜品歸零計畫」。短短兩週，孩子就明顯瘦下來，精神與活力都回來。回診時小朋友也笑著說「在家裡不吃甜食沒問題，但今天在學校看到販賣機的甜飲料，還是好想喝」。

蔡明劭提醒，含糖飲料不是完全禁止，但要懂得控制量與頻率。像他自己和家人，規定一週只喝一次含糖飲料，平常就多喝水、多走路、多運動，讓身體保持健康。

