健康網》不是藍光惹禍 研究曝：慢性失眠關鍵在腸道

〔健康頻道／綜合報導〕很多民眾在床上翻來覆去睡不著，多半怪罪的是多喝了杯咖啡，或是睡前3C藍光惹禍。高雄馨語診所大腸直腸外科主治醫師黃郁純引述研究指出，造成人們慢性失眠的關鍵因素，「罪魁禍首」極可能藏在你的腸道裡。

黃郁純在臉書專頁「痔零姊姊 黃郁純醫師 良好生活 I 大腸直腸肛門外科女醫 痔瘡手術」發文分享，根據《普通精神病學/BMJ》雜誌的一項最新研究發現，人們慢性失眠的關鍵可能，至少有部分在於腸道深處。

她說明，過去的觀念認為，睡眠主要受大腦控制，但近幾年的科研發現改變了類似想法，腸道並不是被動的「消化器官」，而是另一個「第二大腦」，擁有獨立的神經系統「腸道神經系統」，這個系統與大腦有著密切的聯繫，腸道內的上億個神經元，和眾多神經傳導物質，與我們腦部間透過「腸腦軸」密切交流，並且影響情緒、免疫功能，甚至睡眠品質。

她又說，除了神經元外，腸道中龐大的微生物菌落，有時能決定我們吸收什麼營養，還能影響神經傳導物質的生成，例如，血清素與褪黑激素，這2者恰恰是睡眠調節的關鍵分子。

研究分析近387,000名失眠患者的基因數據，以及近27,000人的腸道微生物組數據，結果發現，失眠與腸道中某些類型的細菌之間存在著相互關聯，這意味著這些細菌會增加失眠的風險，而睡眠障礙似乎也會使這些細菌更常見。

腸道菌群如何影響睡眠？在2024《營養素》雜誌發表的一項研究指出，腸道與大腦之間的交流，並不是單靠神經信號，還包括免疫反應與代謝物的傳遞。腸道菌群會分泌短鏈脂肪酸、色胺酸代謝產物、GABA等物質，這些化合物能進入血液循環，影響腦部神經元的興奮性，進而調整睡眠結構。也就是說，腸道菌群生成的SCFAs能促進睡眠，並透過抗發炎作用降低睡眠中斷率。

大腸直腸外科主治醫師黃郁純表示，多攝取發酵食品，例如，泡菜、優格等能補充活性益生菌，增強腸道多樣性，提升睡眠品質；圖為情境照。（圖取自freepik）

改善腸道菌群提高睡眠品質

黃郁純強調，從許多研究中可以發現，腸道菌叢可能參與睡眠調節，相反地，睡眠相關特徵的變化，也可能改變腸道菌叢的豐富度。她建議，可以從改善腸道菌群入手提升睡眠品質，以下是4項做法：

1.多攝取發酵食品

味噌、優格、泡菜等能補充活性益生菌，增強腸道多樣性。

2.增加膳食纖維

特別是可溶性纖維（燕麥、洋蔥、蘋果），能促進 SCFA 生成。

3.規律作息

保持固定的睡眠與起床時間，讓腸道與大腦的生理時鐘同步。

4.減少加工食品與夜宵

避免夜間攝取高糖高脂食物，以免擾亂腸道代謝節律。

黃郁純總結，若你長期有失眠、早醒、淺眠等困擾，不妨先去詢問相關的門診醫師，或檢視自己的飲食結構與腸道狀況，透過改善腸道菌群組成，也許能幫助入睡，還能幫助維持健康的腸道環境。

