健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》南瓜5優點營養滿分 營養師：4類人慎食

2025/08/28 06:32

數位營養諮詢專家錢靜蓉指出，南瓜具有保護視力、延緩老化、促進消化、調節血壓、低熱量的好處；示意圖。（圖取自freepik）

數位營養諮詢專家錢靜蓉指出，南瓜具有保護視力、延緩老化、促進消化、調節血壓、低熱量的好處；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕市場上隨處可見南瓜，它們都是大地孕育的寶藏。數位營養諮詢專家錢靜蓉指出，南瓜對人體好處很多，能夠保護視力、延緩老化、促進消化、調節血壓、低熱量，但並非人人能享用，若有血糖異常、腸胃不佳、腎功能異常、對南瓜過敏等問題者，就不宜食用。

錢靜蓉於臉書專頁「Emma營養師-錢靜蓉 營養保健。親子育兒。生活分享。」發文分享，黃澄澄、渾圓飽滿的南瓜不只香甜好吃，還有豐富營養的價值和多種健康功效：

南瓜5優點

●豐富的β-胡蘿蔔素：在體內可轉換為維生素A，保護視力、增強免疫力。

●高纖維：幫助腸道蠕動，促進消化。

●維生素C、E：抗氧化，延緩老化。

●鉀離子：幫助調節血壓與心臟健康。

●低熱量：每100公克約80大卡，適合控制體重者食用（米飯每100公克約175卡）。

4種人應避免食用

●血糖異常者：南瓜含有天然醣分，雖然升糖負荷（GL值）不高，但仍要控制份量。

●腸胃功能較弱者：南瓜纖維多，過量易脹氣或腹脹。

●腎功能異常者：南瓜屬高鉀食物，需依醫師建議攝取，以免造成腎臟負擔。

●對南瓜過敏者：極少數人可能有皮膚癢、呼吸不適等症狀，要避免食用。

錢靜蓉建議，日常以蒸、煮、烤等方式料理南瓜為佳，少油少糖，才能保留原始營養；另外，與蛋白質食材（如雞肉、豆類）搭配，更均衡。她也分享2道南瓜食譜供民眾參考：

蒸南瓜

●料理步驟：先將南瓜（1大顆約200克）切塊，可不去皮；放入電鍋蒸約10-15分鐘；時間到可直接食用或撒上少許肉桂粉享用。

●營養分析：熱量160大卡、醣類37.5克、蛋白質5克、脂肪0克。

南瓜雞肉燉湯

●料理步驟：準備南瓜200克、雞肉90克、紅蘿蔔100克；接著將全部放入鍋中，倒入500毫升的水，燉煮20分鐘；最後撒上鹽即可享用。

●營養分析：熱量350大卡、醣類42.5克、蛋白質27克、脂肪9克。

