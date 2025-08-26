限制級
健康網》炎熱讓人老得快？研究：戶外勞工生物年齡多1月
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕炎熱使得大家老得快？有研究針對2.5萬名台灣人的健康數據進行分析，發現熱浪將加速人體老化。若成人連續兩年暴露於炎熱環境，生物年齡增加約8到12天。若是在戶外工作的勞工，生物年齡增加多達33天，也就是比實際年齡老1個月。
據外媒《The guardian》引用《Nature climate change》（自然氣候變遷）期刊研究指出，一份針對2.5萬名台灣人進行長達15年之追蹤調查顯示，若成人連續兩年暴露於炎熱環境，生物年齡增加約8到12天。若是在戶外工作的勞工，生物年齡增加多達33天，也就是比實際年齡老1個月。對於這項影響的原因尚不明朗，目前研究團隊推測與DNA損傷有關。
雖看似不長，但科學家強調，這些轉變僅在短短2年內便發生。研究強調，熱浪對人口的影響非常巨大，生物年齡增加，是預警：死亡風險增加。研究主持人，香港大學教授郭翠（Cui Guo）表示，「若熱浪累積十年以上，對健康影響將遠超過研究」
另外，澳洲雪梨麥考瑞大學（Macquarie University）的教授，保羅貝格斯（Paul Beggs）表示，早期高溫暴露將對兒童的腦部發育產生負面影響，加上近期發現的成年人與老人也有影響，我們對於高溫影響健康的狀況需要重新理解。
