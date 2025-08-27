自由電子報
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》牛奶該戒嗎？ 中醫揭濕氣隱憂、西醫指向基因

2025/08/27 12:47

中醫師邵禹豪表示，中醫觀點認為牛乳容易導致類似濕氣的症狀，像是吸收不良、刺激身體發炎、腸道菌群失調；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕基於養生之道盛行，網路上經常有人分享要戒牛奶，但中西方觀點似乎有所差異。中醫師邵禹豪表示，西醫多半以「基因」作為理由，認為亞洲人乳糖不耐症比例高；而中醫則認為，牛乳容易導致類似「濕氣」的症狀，像是吸收不良、刺激身體發炎、腸道菌群失調。

邵禹豪於臉書專頁「中醫師邵禹豪．禹你同行」發文分享，看診時常常有病人問他：「為何中醫叫人戒牛奶的觀點和西醫不太一樣？」

邵禹豪指出，西醫的答案可能藏在「基因」裡。在亞洲成人族群中，乳糖吸收不良比率較高，比方說韓國、越南、緬甸、台灣、日本，皆有高達70-100%的比率；而中醫的答案，背後的原理可能跟「濕氣」有關，他列出以下3點說明：

牛奶恐導致類濕氣症狀

●乳糖吸收不良：造成腸道滲透壓增加及細菌發酵產氣，出現如腹脹、腹瀉、稀便、腹部不適、疲倦等「類濕氣」的症狀。

●刺激發炎：導致皮脂腺過度分泌、毛囊過度角化及加劇炎症反應，出現發炎性痤瘡、皮膚油膩等「類濕熱」的症狀。

●腸道菌群失調：不適應的菌群對乳糖的異常發酵，出現消化不良、食後腹脹等「類濕氣」的症狀。

邵禹豪接著依個人經驗與臨床觀察分享，長期有腸胃症狀、青春痘的患者，牛奶是常見的誘發原因之一。

邵禹豪以自己做的測試，他的胃對於牛奶的耐受性非常低，雖然喝牛奶不會讓他腹瀉，卻會出現嚴重的腹脹。早餐喝1杯牛奶，可以讓他腹脹至睡前，甚至延續到隔日。豆類製品反而還好，喝完腸胃依舊相當舒服。

至於容易長痘痘的人，邵禹豪表示，確實屬於燥熱、濕熱體質更為多見，這類人普遍喜歡吃炸物與精製澱粉，甚至長時間熬夜，生活作息紊亂，造成身體處於慢性發炎的狀態。因此，清熱解毒算是常用到的治療思維，飲食上應避開牛奶、巧克力等。

