健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

少子化危機惡化 生殖醫學會籲擴大人工生殖補助、放寬凍卵條件

2025/08/26 16:12

台灣生殖醫學會今（26日）發布「少子女化對策—擴大人工生殖補助」建言書。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕國健署將自9月1日起試辦「醫療性生育保存補助方案」，針對年輕癌友提供凍卵、取精補助，女性每次最高補助7萬元、男性8千元，每人終身最多可申請兩次，首年預估約600人受惠。不過，面對少子化危機持續惡化，台灣生殖醫學會今（26日）發布「少子女化對策—擴大人工生殖補助」建言書，呼籲政府持續優化補助制度，放寬醫療性凍卵條件，守護女性生育力。

根據國健署規劃，此次補助對象為18至40歲、具我國國籍，且罹患第0期至第3期乳癌或血液癌（如白血病、淋巴癌、多發性骨髓瘤），並經醫師評估後續治療可能影響生育能力者。病友須由醫療院所轉介並完成療程後，再由院所向國健署申請補助，目前全台共有35家特約人工生殖機構可辦理。

然而，台灣生殖醫學會理事長蔡英美直言，2024年台灣生育率已「世界墊底」，2025年恐再下探至平均每位婦女僅生0.87個孩子，遠低於世代更替所需的2.1個，「這代表我們雖然已經做了很多，但還需要再想辦法。」

她指出，學會參照國際趨勢與臨床需求，提出九大建言，包括強化衛教、調整補助方案、提高凍卵可及性、優化資料庫、營造友善職場與生育環境、中央與地方協作、心理支持、擴大補助對象，以及導入商業保險。她舉例，歐洲被評為「完美國家」的法國、荷蘭、比利時與以色列，已將卵巢功能下降或提前更年期高風險女性納入補助，台灣也應比照放寬，才能真正守護女性的生育自主權。

學會認為，除了不孕夫妻，還有自體免疫疾病患者、反覆卵巢手術者，以及具遺傳性卵巢早衰風險者，都應納入補助，以免錯過最佳時機。蔡英美強調，新生兒就是國家的未來與希望，期待透過政府與專業團體合作，逐步落實行政院設定的「2030 年總生育率提升至 1.4」目標。

記者會現場，癌症希望基金會、年輕病友協會、台灣凍卵協會代表，以及立委王正旭、陳菁徽等人皆到場支持，盼與政府攜手推進少子化對策。

國健署署長沈靜芬則指出，台灣女性首胎年齡已從30多年前的26歲上升至31.4歲，晚婚晚生讓「想生卻生不出來」的情況更常見。政府自2021年推動人工生殖補助以來，截至今年7月，已協助超過兩萬個家庭，迎來2.9萬名「試管寶寶」，即將邁向第3萬名誕生。她強調，政策將持續滾動修正，也呼籲年輕夫妻能把生育提早納入人生規劃，「早一點生，不只能減少依賴補助，也能迎來更健康的下一代。」

