晴時多雲

健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》不是碳水讓人變胖 醫揭「此物」過量更嚴重

2025/08/30 17:49

不少民眾認為肥胖的原因是，吃太多碳水，網紅醫師蒼藍鴿強調，實際上是吃太多「油」，炸物、滷肉飯等都要避免；圖為情境照。（圖取自freepik）

不少民眾認為肥胖的原因是，吃太多碳水，網紅醫師蒼藍鴿強調，實際上是吃太多「油」，炸物、滷肉飯等都要避免；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾認為，肥胖的原因是吃太多碳水，然而，網紅醫師蒼藍鴿（吳其穎）強調，實際上是吃太多「油」！他點名外食族群愛吃的食物都要小心，包括，炸物、滷肉飯、精緻麵包糕點，以及手搖飲等，無形中讓你每天都在「喝油」。

蒼藍鴿於臉書專頁「蒼藍鴿的醫學天地」發文分享，根據國健署2017-2020年營養調查，台灣人平均每日油脂攝取達84克，遠超過建議量的50-60克，甚至比碳水化合物的攝取過量還嚴重。也就是說，天天以「喝油」度日。

蒼藍鴿指出，尤其熱量密度最高的是脂肪（每克9大卡），比碳水還高出將近1倍！更別說很多油是「隱形的」，你根本沒感覺自己吃進去多少。

蒼藍鴿提醒民眾，減重不是只靠少吃飯，更該注意飲食中過量的油脂，尤其是飽和脂肪與精緻油。因此，想減脂，先從「油」下手，才是真正聰明的做法。

相關新聞請見

健康網》減重1公斤=膝蓋壓力少4公斤！ 肥胖膝蓋退化風險高4.5倍

蒼藍鴿提醒民眾，減重不是只靠少吃飯，更該注意飲食中過量的油脂。；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

蒼藍鴿提醒民眾，減重不是只靠少吃飯，更該注意飲食中過量的油脂。；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

