限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》不是碳水讓人變胖 醫揭「此物」過量更嚴重
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾認為，肥胖的原因是吃太多碳水，然而，網紅醫師蒼藍鴿（吳其穎）強調，實際上是吃太多「油」！他點名外食族群愛吃的食物都要小心，包括，炸物、滷肉飯、精緻麵包糕點，以及手搖飲等，無形中讓你每天都在「喝油」。
蒼藍鴿於臉書專頁「蒼藍鴿的醫學天地」發文分享，根據國健署2017-2020年營養調查，台灣人平均每日油脂攝取達84克，遠超過建議量的50-60克，甚至比碳水化合物的攝取過量還嚴重。也就是說，天天以「喝油」度日。
請繼續往下閱讀...
蒼藍鴿指出，尤其熱量密度最高的是脂肪（每克9大卡），比碳水還高出將近1倍！更別說很多油是「隱形的」，你根本沒感覺自己吃進去多少。
蒼藍鴿提醒民眾，減重不是只靠少吃飯，更該注意飲食中過量的油脂，尤其是飽和脂肪與精緻油。因此，想減脂，先從「油」下手，才是真正聰明的做法。
相關新聞請見
健康網》減重1公斤=膝蓋壓力少4公斤！ 肥胖膝蓋退化風險高4.5倍
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應