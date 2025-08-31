健康網》老翁吃抗血小板藥頭痛不止 醫揭6類藥恐是元凶

新北市立土城醫院神經內科主治醫師謝珮甄指出，服用擴張血管的藥物，有時會引起腦部血管搏動變化，導致頭痛；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕1名老翁至神經內科看診時，醫師因為他腦血管狀況不好，加上發現他有點小中風，且周邊的腳部血管有阻塞現象，特別幫他加了抗血小板的藥物——Cilostazol，希望能促進血流、預防血管栓塞。沒想到老翁回診時卻說：「這幾天都覺得頭好痛」。

新北市立土城醫院神經內科主治醫師謝珮甄於臉書專頁「珮珮醫師 疼痛的解鈴人 神經內科謝珮甄」發文表示，有些藥物在治療疾病的同時，也可能帶來一些副作用，其中「頭痛」就是1項常見的不適。

她指出，像Cilostazol這類擴張血管的藥物，有時會引起腦部血管搏動變化，導致頭痛。雖然這樣的副作用不算危險，但會讓人不舒服。對此，她也列出以下常見6種可能引起頭痛的藥物：

易釀頭痛6藥物 過量止痛藥最常見

●血管擴張劑：如Cilostazol、Dipyridamole、Hydralazine、Nitroglycerin。這類藥物透過擴張血管來改善血流，但同時也會影響腦部血管，可能導致搏動性頭痛。頭痛發生率約10–40%，常見於用藥初期。

●抗憂鬱劑：如Venlafaxine、Fluoxetine、Sertraline等。這些藥物會改變大腦中的神經傳導物質，初期可能會讓人感覺不適，包含頭痛在內的副作用約出現在10–30%的使用者身上。

●性功能改善藥物：如Sildenafil、Viagra等PDE5抑制劑。這類藥物會引起血管擴張與血流變化，因此可能造成短暫性頭痛，發生率約10–15%。

●賀爾蒙類藥物：如口服避孕藥、賀爾蒙補充療法。女性荷爾蒙波動是偏頭痛的常見誘因之一，使用這類藥物的患者可能會經歷週期性或誘發性頭痛。

●過度使用止痛藥：如Acetaminophen、NSAID、Triptan等。此為門診最常見的頭痛之一，長期或頻繁服用止痛藥反而會讓頭痛惡化，造成「反彈性頭痛（medication overuse headache）」。

●質子幫浦抑制劑（PPI）：如Omeprazole、Esomeprazole、Pantoprazole。這類胃藥少數情況下會影響中樞神經系統，導致輕微至中度頭痛，發生率約1–7%。

引起頭痛的時間與緩解點

謝珮甄表示，通常在開始服藥後的「前幾天至1週內」會出現頭痛反應，尤其是第一次使用或劑量調整後最明顯。某些藥物如dipyridamole、cilostazol等，可能在服藥幾小時內就會感覺到頭痛。

她說明，大多數人症狀會在「幾天至2週內」逐漸改善，尤其是身體適應藥物之後。若頭痛持續超過2週或越來越嚴重，建議回診讓醫師評估。

她進一步說明，停藥或更換藥物後，大多數人在1–3天內會明顯緩解或完全改善頭痛問題。若合併使用止痛藥如acetaminophen，有時可暫時緩解不適。

最後，她提醒，頭痛並不一定代表藥物過敏，但若合併發燒、視力改變、意識混亂、劇烈噁心等情況，需立即就醫。此外，若對某種藥物曾有嚴重頭痛副作用，也務必告知醫師與藥師。

