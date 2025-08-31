自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

健康網》老翁吃抗血小板藥頭痛不止 醫揭6類藥恐是元凶

2025/08/31 12:29

新北市立土城醫院神經內科主治醫師謝珮甄指出，服用擴張血管的藥物，有時會引起腦部血管搏動變化，導致頭痛；圖為情境照。（圖取自freepik）

新北市立土城醫院神經內科主治醫師謝珮甄指出，服用擴張血管的藥物，有時會引起腦部血管搏動變化，導致頭痛；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名老翁至神經內科看診時，醫師因為他腦血管狀況不好，加上發現他有點小中風，且周邊的腳部血管有阻塞現象，特別幫他加了抗血小板的藥物——Cilostazol，希望能促進血流、預防血管栓塞。沒想到老翁回診時卻說：「這幾天都覺得頭好痛」。

新北市立土城醫院神經內科主治醫師謝珮甄於臉書專頁「珮珮醫師 疼痛的解鈴人 神經內科謝珮甄」發文表示，有些藥物在治療疾病的同時，也可能帶來一些副作用，其中「頭痛」就是1項常見的不適。

她指出，像Cilostazol這類擴張血管的藥物，有時會引起腦部血管搏動變化，導致頭痛。雖然這樣的副作用不算危險，但會讓人不舒服。對此，她也列出以下常見6種可能引起頭痛的藥物：

易釀頭痛6藥物 過量止痛藥最常見

●血管擴張劑：如Cilostazol、Dipyridamole、Hydralazine、Nitroglycerin。這類藥物透過擴張血管來改善血流，但同時也會影響腦部血管，可能導致搏動性頭痛。頭痛發生率約10–40%，常見於用藥初期。

●抗憂鬱劑：如Venlafaxine、Fluoxetine、Sertraline等。這些藥物會改變大腦中的神經傳導物質，初期可能會讓人感覺不適，包含頭痛在內的副作用約出現在10–30%的使用者身上。

●性功能改善藥物：如Sildenafil、Viagra等PDE5抑制劑。這類藥物會引起血管擴張與血流變化，因此可能造成短暫性頭痛，發生率約10–15%。

●賀爾蒙類藥物：如口服避孕藥、賀爾蒙補充療法。女性荷爾蒙波動是偏頭痛的常見誘因之一，使用這類藥物的患者可能會經歷週期性或誘發性頭痛。

●過度使用止痛藥：如Acetaminophen、NSAID、Triptan等。此為門診最常見的頭痛之一，長期或頻繁服用止痛藥反而會讓頭痛惡化，造成「反彈性頭痛（medication overuse headache）」。

●質子幫浦抑制劑（PPI）：如Omeprazole、Esomeprazole、Pantoprazole。這類胃藥少數情況下會影響中樞神經系統，導致輕微至中度頭痛，發生率約1–7%。

引起頭痛的時間與緩解點

謝珮甄表示，通常在開始服藥後的「前幾天至1週內」會出現頭痛反應，尤其是第一次使用或劑量調整後最明顯。某些藥物如dipyridamole、cilostazol等，可能在服藥幾小時內就會感覺到頭痛。

她說明，大多數人症狀會在「幾天至2週內」逐漸改善，尤其是身體適應藥物之後。若頭痛持續超過2週或越來越嚴重，建議回診讓醫師評估。

她進一步說明，停藥或更換藥物後，大多數人在1–3天內會明顯緩解或完全改善頭痛問題。若合併使用止痛藥如acetaminophen，有時可暫時緩解不適。

最後，她提醒，頭痛並不一定代表藥物過敏，但若合併發燒、視力改變、意識混亂、劇烈噁心等情況，需立即就醫。此外，若對某種藥物曾有嚴重頭痛副作用，也務必告知醫師與藥師。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中