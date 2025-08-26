自由電子報
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

竹市長者免費健檢9/1起開放預約 市府邀長輩及早登記

2025/08/26 15:24

新竹市114年度長者免費健康檢查服務，邀請長輩及早登記，把握免費健檢機會，守護長者自身健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

新竹市114年度長者免費健康檢查服務，邀請長輩及早登記，把握免費健檢機會，守護長者自身健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市114年度長者免費健康檢查服務，將自9月13日起至10月31日間進行，並於9月1日開始預約登記至9月12日，衛生局結合竹市15家醫療院所，提供65歲以上長者免費健檢，預計服務人數達8571人，邀請長輩及早登記，把握免費健檢機會，守護長者自身健康。

衛生局說明，今年度6大項健檢項目包括：糖化血色素檢測、胸部X光攝影、心電圖、甲狀腺刺激素免疫分析、肝癌篩檢及長者健康整合式功能評估。設籍新竹市年滿65歲以上長者（民國49年12月31日前出生）自9月1日起皆可透過電話或親洽合約醫療院所預約，額滿為止。

衛生局補充，今年度健檢6大項目中，「長者健康整合式功能評估（ICOPE）」為全新納入的檢查內容，將從認知功能、行動能力、營養、聽力、視力及憂鬱等6大面向，全面了解長者健康是否出現警訊。

透過評估，可針對潛在危險因子，及早進行運動、均衡飲食與社交互動等預防措施，並由專業團隊共同擬定個人化的照護計畫，協助延緩功能衰退、維持甚至提升身心狀態，讓長輩在健康老化的過程中，活得安心又有活力。

今年度配合健檢的院所包括新竹臺大分院、國軍桃園總醫院新竹分院、新竹國泰綜合醫院、新竹馬偕紀念醫院、南門綜合醫院、新竹新生醫院、和平醫院、新中興醫院及多家診所共15家，相關預約資訊可至新竹市衛生局官網查詢（ https://dep.hcchb.gov.tw/ch/index.jsp ）。更多健檢資訊及預約方式，可洽各合約醫療院所瞭解。

竹市長者免費健檢9/1起開放預約。（市府提供）

竹市長者免費健檢9/1起開放預約。（市府提供）

