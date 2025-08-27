自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》冷氣吹太久當心腳抽筋 營養師授8招hold住

2025/08/27 11:48

營養師陳珮淳表示，補充足夠的水分如椰子水、常溫水、無糖電解質飲都可以預防抽筋；示意圖。（圖取自freepik）

營養師陳珮淳表示，補充足夠的水分如椰子水、常溫水、無糖電解質飲都可以預防抽筋；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你知道抽筋不只是缺乏營養素，還與生活環境與日常習慣有關嗎？營養師陳珮淳於臉書專頁「熊抱營養師｜珮淳」發文分享，天氣、睡姿、室內溫度、飲食都可能是導致抽筋的原因。想預防可以透過補充礦物質鎂、鉀、鈣、足夠的水分、冷氣溫度適中、避免久坐久站、調整睡姿及日常坐姿來改善。

陳珮淳表示，很多人以為抽筋沒什麼，但其實是「身體缺料＋環境壓力」的雙重夾擊。抽筋是身體在高壓下「肌肉過勞」，卻沒補對東西的表現，當它頻繁出現，就是在告訴我們身體快撐不住了。

常見抽筋6原因

●夏天流汗多：電解質快速流失，肌肉訊號失常。

●久坐、久站：血液循環差，局部肌肉缺氧。

●冷氣吹太久：溫度過低導致肌肉僵硬收縮。

●睡姿不良：腿部壓迫血管，容易半夜痙攣。

●喝太少水+天天手搖：電解質失衡＋鎂流失。

●熬夜、喝酒、吃太多加工食物：礦物質偷偷流失。

營養師陳珮淳指出，大量流汗、久坐久站、冷氣吹太久、睡姿不良、水喝太少、熬夜都是誘發抽筋的因素；示意圖。（圖取自freepik）

營養師陳珮淳指出，大量流汗、久坐久站、冷氣吹太久、睡姿不良、水喝太少、熬夜都是誘發抽筋的因素；示意圖。（圖取自freepik）

飲食預防 補足4原料＋水

陳珮淳指出，預防抽筋不能只靠鈣片，真正的關鍵是「整組礦物質補好＋水分到位」，她列出以下4種補給清單，幫助民眾維持身體健康：

●礦物質鎂：放鬆神經與肌肉。食物來源有：南瓜子、黑豆、香蕉、深綠色蔬菜。

●礦物質鉀：穩定水分+神經傳導。食物來源有：奇異果、地瓜、酪梨、毛豆。

●礦物質鈣：協調肌肉收縮與放鬆。食物來源有：豆腐、小魚乾、芝麻。

●水分：維持電解質平衡。建議補充：常溫水、椰子水、無糖電解質飲。

環境、姿勢預防

●冷氣溫度適中：睡覺要記得用棉被蓋住腳，避免腳底受冷風直吹，也別穿太短的短褲或短裙。

●避免久坐、久站：每小時要起來伸展3～5分鐘，小腿活動有助於促進血液流通。

●調整睡姿：習慣側睡者，不妨加上小枕頭墊腿，這樣能減少腿部壓力。

●注意姿勢：愛翹腳、盤腿坐者，血管容易受壓迫，導致循環卡關，應減少這類的坐姿。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

