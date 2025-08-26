健康網》4類人慎吃代糖類食物 腸道菌叢恐改變

營養師張宜婷說，阿斯巴甜是蛋白質合成物，常當作糖的替代品使用；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕擔心攝取過多糖分，最常想到使用零熱量的代糖取代，但代糖真能吃得安心無虞嗎？對此，營養師張宜婷表示，常見人工甜味劑合成的阿斯巴甜因熱量低，確實可以作為糖的替代品，但並非是每個人都適合攝取，長期食用也可能改變腸道菌相；因此，特別提醒應適度使用、留意攝取後是否有不適，尤其孕婦、哺乳婦女、糖尿病、苯丙酮尿症患者等4類人，更需謹慎或完全避免食用，以免造成身體危害。

張宜婷於臉書專頁「營養小桃氣-宜婷營養師」發文說明，阿斯巴甜是一種人工合成的甜味劑，它是由苯丙氨酸與天門冬酸等2種胺基酸所組成。甜度雖約為蔗糖的200倍，但熱量極低，且常見於以下食物中：

1.低熱量或無糖飲品，例如：碳酸飲料、運動飲料。

2.無糖糖果、口香糖、巧克力。

3.部分醃製食品與調味品。

4.藥物，例如：兒童糖漿藥水。

食用建議、族群5重點

張宜婷進一步說明，由於阿斯巴甜是蛋白質的合成物，本身安全性也高，因此常當作糖的替代品使用。對於想減少糖分攝取、需控制血糖族群來說，也是替代選擇之一。但使用時，仍須特別提醒留心注意以下5點：

●適度使用：不過度依賴阿斯巴甜或任何代糖，仍應保持飲食的多樣性。

●觀察是否出現不舒服狀況：有些人對阿斯巴甜敏感，可能會感到不適，例如：感到苦味、脹氣、過敏、頭痛、焦慮等，如果注意到自己有出現不適反應，應停止使用。另，應注意腸道健康，長期過量使用代糖，可能改變腸道菌相與飲食偏好。

●孕婦和哺乳期婦女應更謹慎使用。

營養師張宜婷表示，糖尿病、苯丙酮尿症患者在攝取阿斯巴甜時需依醫囑使用；情境照。（圖取自freepik）

●苯丙酮尿症患者（Phenylketonuria，PKU）無法正常代謝苯丙氨酸，但這是阿斯巴甜的主要成分之一。因此，PKU患者應完全避免食用阿斯巴甜，通常也會有相關警語在食品外包裝上。

●糖尿病患者，需依醫師及營養師建議攝取。

常吃代糖罹糖尿病風險高

至於代糖是不是就吃不胖？張宜婷曾於臉書發文指出，有研究發現攝食代糖後，體內會刺激分泌與食慾相關的激素，因此推測吃代糖可能會增加食慾，造成我們更想進食；再加上近10年來的研究，開始發現代糖似乎會導致代謝問題，常吃代糖者常有罹患糖尿病風險較高、腰臀圍比較大、體重也比較重等情況產生。這些都是因為代糖會影響腸道菌叢，讓腸道菌叢趨向「不健康」的分布，進一步導致後續身體的代謝問題。

張宜婷強調，有糖癮的人，建議用「漸進式」的方式慢慢擺脫糖的魔掌，才是永久的解決之道。

