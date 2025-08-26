自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

患脆折症基因的少婦以「第4代受卵試管」及PGD檢測 產下健康姐弟

2025/08/26 13:08

茂盛醫院婦產科醫師李俊逸建議孕婦在懷孕初期自費做產前篩檢脆折症。（茂盛醫院提供）

茂盛醫院婦產科醫師李俊逸建議孕婦在懷孕初期自費做產前篩檢脆折症。（茂盛醫院提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕一位帶有脆折症基因的少婦從28歲開始共做3次一般試管但都失敗，轉至茂盛醫院尋求受卵方式並運用「第4代AI人工智慧試管嬰兒技術」、「胚胎植入前基因診斷技術（PGD）」檢測之後，2年間順利陸續產下基因正常的一對姐弟。

台灣約每1,674位新生兒中有一位為X染色體脆折症患者；茂盛醫院遺傳實驗室主任李月君博士指出，脆折症是因X染色體長臂末端出現脆弱的斷裂點，且三核苷酸序列（CGG）重複數目超過200次，即為「全突變」。

茂盛醫院表示，文姓少婦結婚2年始終未懷孕，28歲時曾在高雄2家生殖中心接受試管療程未成功，至茂盛醫院救助，當時少婦的抗穆勒氏管荷爾蒙（AMH）只有1.7，是偏低的，在首次取卵時，只取到6顆卵子，第2次取到5顆，在進行「胚胎植入前基因診斷技術（PGD）」檢測，發現這些精卵結合後的胚胎皆為「脆折症」帶因，原來是源於少婦的家族性遺傳所致。

茂盛醫院婦產科醫師李俊逸建議她考慮受卵試管，即接受捐贈者的正常卵子，仍有機會可以生下基因正常的孩子，文姓少婦和先生接受此一方法。

文姓少婦的捐贈者首次取卵時就採集到25顆卵子，從中培育出16顆胚胎，進行「第4代AI人工智慧試管嬰兒技術」，再從中挑選出1顆第5天評選分數為14.5分的特優等囊胚進行植入，胚胎即便利著床發育，很平順產下3280公克的女娃，第二胎也是相同方法產下3440公克的男寶。

根據2005年的一項統計數據顯示，台灣約每1,674位新生兒中有一位X染色體脆折症患者，且男性盛行率比女性高，每4,000～7,000人會有一個發病，女性發病數則約是男性的5、6成左右，算是常見的罕見疾病。

李俊逸指出，「X染色體脆折症篩檢」目前不是產婦產檢中的健保常規檢查項目，但因為其盛行率較高，且患病新生兒將會現智能發展障礙，建議孕婦在懷孕初期自費做產前篩檢；若是備孕期想做檢測的話，女方抽血檢測即可。

脆折症遺傳模式。（茂盛醫院提供）

脆折症遺傳模式。（茂盛醫院提供）

