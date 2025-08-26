自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

壯男打籃球膝傷 半月板移植手術重返球場

2025/08/26 13:20

陳彥志醫師跟患者解說膝蓋內部結構與傷勢。（記者張軒哲攝）

陳彥志醫師跟患者解說膝蓋內部結構與傷勢。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕半月板移植手術在台灣臨床案例仍屬少見，台中市36歲熱愛籃球與重訓的徐先生年輕時因打籃球導致膝蓋十字韌帶斷裂，在美國進行重建手術；但近年膝蓋反覆扭傷，下車時甚至痛到無法行走，半月板已不足一般人的一半，幾乎無法縫補，他自費進行半月板移植手術，經過7個月的復健，徐先生已能慢跑、跳繩並進行下肢訓練。

前後十字韌帶與半月板是膝蓋常見的重大損傷，光田醫院骨科部暨運動醫學中心主任陳彥志指出，半月板是膝關節的重要「避震器」，能分散壓力並維持穩定，避免軟骨磨損。一旦受傷，患者可能出現行走不適、蹲跪困難，嚴重甚至導致骨刺生成。常見損傷分為創傷性破裂與退化性破裂，前者多因激烈運動或車禍造成，後者則常見於中高齡族群。肥胖或曾做過膝蓋手術的人也屬高風險族群。若破裂範圍過大、已無法縫補時，就可以考慮移植半月板。

以徐先生為例，在確認適合進行半月板移植後，醫療團隊就開始進行配對，僅一個月便順利取得合適半月板並安排手術。此類移植相較於一般半月板修補，縫合範圍更大、手術時間更長，對醫師的技術與經驗要求也更高，由於費用高昂、技術仍屬新穎，因此在國內案例僅有數例。

徐先生在社群平台分享康復歷程，甚至吸引一名同樣有半月板受損的香港患者計畫來台諮詢，陳彥志提醒，曾有十字韌帶受傷史的民眾，更要留意半月板的磨損情況，若膝蓋經常出現腫脹、卡卡、軟腳或疼痛遲遲不癒，應盡早就醫檢查，若有手術需求，務必尋求具經驗的運動醫學專科醫師評估。

半月板是膝關節的重要「避震器」，能分散壓力並維持穩定。（光田醫院提供）

半月板是膝關節的重要「避震器」，能分散壓力並維持穩定。（光田醫院提供）

