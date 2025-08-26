自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

高雄出現4例本土登革熱病例 衛生局提醒陽性容器率超過20％

2025/08/26 12:47

高雄登革熱疫情拉警報，衛生局進行家戶孳生源檢查。（衛生局提供）

高雄登革熱疫情拉警報，衛生局進行家戶孳生源檢查。（衛生局提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄鼓山區昨（25）天出現首例本土登革熱病例，且一口氣增加4例；對此，衛生局副局長潘炤穎今天（26日）於市政會議後受訪指出，市府已針對當地社區強制進行登革熱噴藥，他也提醒市民，目前高雄陽性容器率超過20%，也就是每5個積水容器，就有1個長登革熱病媒蚊的孑孓， 風險相當高。

潘炤穎表示，指標個案於8月22日出現相關症狀，主動就醫，同時進行登革熱通報及採檢，當晚確認是登革熱，立即動員社區擴大篩檢。直到今天為止，共採檢179案，後續又發現3案，就是從擴大採檢找到的，其中有2案沒有出現任何症狀。「從今天開始到這禮拜為止，總共針對當地社區約500戶至600戶，進行家戶孳生源檢查，以及登革熱強制噴藥!」

至於來源，潘炤穎指根據疫調顯示，目前是呈現社區或家庭群聚情形，因此感染源可能是在當地，採檢結果已請中央基因庫進行比對；他也強調，高雄市本土是沒有分布登革熱病毒，只有在境外移入配合人口密度與高病媒蚊密度，才有導致社區傳染風險，因此推測感染途徑應是此方向。

潘炤穎強調，這波疫情就整個通報隱藏期，大概1.5天左右，這屬於即時通報，符合預期狀況，也因為即時通報，市府即時啟動相關防疫策略。當地社區環境經連日調查，民眾確有堆置雜物、及空地積水等狀況，這段時間會加強公權力介入。

潘炤穎也提醒，今年高雄統計「陽性容器率超過20%，調查場域裡面每5個積水容器，就有1個長登革熱病媒蚊的孑孓，風險相當高」，呼籲市民針對熱區、高風險場域，空地、積水地下室、菜園、工地、學校、公園綠地等，務必要盡量排除可能積水的容器，避免孳生病媒蚊。

