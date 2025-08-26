健康網》脾胃差百病叢生！ 快學會「看臉色」5部位抓病徵

上璽中醫中醫師余雅雯表示，脾胃負責消化、吸收、運輸，如果脾胃虛弱，容易出現氣血不足，臉色等器官也會顯現徵兆；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕腸胃擔負人體消化與排廢，功能差不只影響營養吸收，也會影響整體健康。上璽中醫中醫師余雅雯表示，脾胃虛弱者不僅容易出現氣血不足，甚至可能造成百病叢生。想要知道脾胃是否健康，平日可多觀察眼、鼻、口、嘴唇與面色以及腹部狀況，包括：眼睛紅腫、鼻翼鼻頭發紅、牙齦腫痛、口氣重、唇白臉蠟黃等，藉由「看臉色」了解脾胃問題，防患於未然。

余雅雯於臉書專頁「上璽中醫 余雅雯 中醫師」發文分享，在中醫理論裡，脾胃就像「後天之本」，負責消化、吸收、運輸，是把我們吃進去的食物轉化成營養的關鍵。如果脾胃虛弱就容易出現氣血不足，甚至造成各種疾病找上門。

那麼，怎麼知道自己脾胃好不好？余雅雯說，日常可觀察以下部位，身體就會默默告訴你是否健康：

●眼睛：早上常紅腫、眼袋明顯，顯示脾虛、氣血不足。

●鼻子：鼻頭或鼻翼發紅，表示脾胃實熱；若發白甚至出現青光，則表示氣虛脾弱。

●口腔：牙齦腫痛、口氣重，此為脾胃受損徵狀，多與熬夜、飲食不規律有關。

●嘴唇與臉色：唇色蒼白、臉色蠟黃者，通常顯示脾氣不足或濕熱困阻。

●腹部：飯後腹脹、常腹瀉，代表腸胃虛弱、運化失常。

4招健脾護腸胃

若有上述徵狀，余雅雯建議日常可掌握4招保養：

1.多吃容易消化的食物，如地瓜、山藥、南瓜等健脾食材。

2.三餐定時，避免暴飲暴食。

3.適度按摩肚臍周圍，幫助腸胃蠕動。

4.飲食方面，據《本草綱目》記載，地瓜有「補虛乏、益氣力、健脾胃、強腎陰」等功效，對於營養不足或脾胃功能偏弱的人來說，地瓜真的是很好的食材。

余雅雯提醒，記得把胃養好，不僅體力能變好，精神氣色也都會跟著提升。

上璽中醫中醫師余雅雯說，地瓜有補虛乏、健脾胃等功效，對於營養不足或脾胃功能偏弱的人來說，可說是很好的食材；示意圖。（圖取自photoAC）

