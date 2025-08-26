自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》脾胃差百病叢生！ 快學會「看臉色」5部位抓病徵

2025/08/26 15:58

上璽中醫中醫師余雅雯表示，脾胃負責消化、吸收、運輸，如果脾胃虛弱，容易出現氣血不足，臉色等器官也會顯現徵兆；情境照。（圖取自freepik）

上璽中醫中醫師余雅雯表示，脾胃負責消化、吸收、運輸，如果脾胃虛弱，容易出現氣血不足，臉色等器官也會顯現徵兆；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕腸胃擔負人體消化與排廢，功能差不只影響營養吸收，也會影響整體健康。上璽中醫中醫師余雅雯表示，脾胃虛弱者不僅容易出現氣血不足，甚至可能造成百病叢生。想要知道脾胃是否健康，平日可多觀察眼、鼻、口、嘴唇與面色以及腹部狀況，包括：眼睛紅腫、鼻翼鼻頭發紅、牙齦腫痛、口氣重、唇白臉蠟黃等，藉由「看臉色」了解脾胃問題，防患於未然。

余雅雯於臉書專頁「上璽中醫 余雅雯 中醫師」發文分享，在中醫理論裡，脾胃就像「後天之本」，負責消化、吸收、運輸，是把我們吃進去的食物轉化成營養的關鍵。如果脾胃虛弱就容易出現氣血不足，甚至造成各種疾病找上門。

那麼，怎麼知道自己脾胃好不好？余雅雯說，日常可觀察以下部位，身體就會默默告訴你是否健康：

●眼睛：早上常紅腫、眼袋明顯，顯示脾虛、氣血不足。

●鼻子：鼻頭或鼻翼發紅，表示脾胃實熱；若發白甚至出現青光，則表示氣虛脾弱。

●口腔：牙齦腫痛、口氣重，此為脾胃受損徵狀，多與熬夜、飲食不規律有關。

●嘴唇與臉色：唇色蒼白、臉色蠟黃者，通常顯示脾氣不足或濕熱困阻。

●腹部：飯後腹脹、常腹瀉，代表腸胃虛弱、運化失常。

4招健脾護腸胃

若有上述徵狀，余雅雯建議日常可掌握4招保養：

1.多吃容易消化的食物，如地瓜、山藥、南瓜等健脾食材。

2.三餐定時，避免暴飲暴食。

3.適度按摩肚臍周圍，幫助腸胃蠕動。

4.飲食方面，據《本草綱目》記載，地瓜有「補虛乏、益氣力、健脾胃、強腎陰」等功效，對於營養不足或脾胃功能偏弱的人來說，地瓜真的是很好的食材。

余雅雯提醒，記得把胃養好，不僅體力能變好，精神氣色也都會跟著提升。

上璽中醫中醫師余雅雯說，地瓜有補虛乏、健脾胃等功效，對於營養不足或脾胃功能偏弱的人來說，可說是很好的食材；示意圖。（圖取自photoAC）

上璽中醫中醫師余雅雯說，地瓜有補虛乏、健脾胃等功效，對於營養不足或脾胃功能偏弱的人來說，可說是很好的食材；示意圖。（圖取自photoAC）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中