健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》8旬婦3症狀患輕度認知功能退化 麥得飲食助改善

2025/08/27 11:11

科博特診所院長劉博仁指出，麥得飲食如莓果類、全穀類，能有效保護大腦；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名80歲的太太記憶力漸漸減退，家人發現她有時會找不到適合的詞語表達，神情也變得淡漠，便帶她就醫檢查。科博特診所院長劉博仁診斷後認為是「輕度認知功能退化」的表現。後來為她規劃為期半年的功能醫學調理，並請家人按照麥得飲食原則備餐。半年後，老太太不僅詞彙變多，臉上笑容也多了起來。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文分享，輕度認知功能退化的反應包括健忘詞彙變少情緒淡漠等。可經由營養補充、睡眠管理、壓力舒緩等功能醫學調理，加上麥得飲食（MIND）改善。

麥得飲食介紹

劉博仁表示，麥得飲食結合了地中海飲食得舒飲食（DASH）的特色，特別針對「保護大腦」設計。

他說，麥得飲食強調多吃綠色葉菜、其他蔬菜、莓果、堅果、全穀、豆類、魚、家禽、橄欖油（主要食用油）、少量紅酒；少吃紅肉、奶油與人造奶油、起司、糕點甜食、油炸與速食。

麥得飲食3優點

●抗氧化營養素：維生素 E、花青素、多酚，保護神經元，維持突觸功能與神經可塑性。

●葉酸與B群：幫助降低同半胱胺酸。

●Omega-3與單元不飽和脂肪酸：減少神經發炎。

不僅如此，劉博仁引述2025年1篇研究指出，麥得飲食中的營養素能減少β-amyloid蛋白累積，降低阿茲海默症病理風險。同時改善心血管健康，而高血壓、糖尿病、動脈硬化等正是失智的重要危險因子。

劉博仁分享，研究亦顯示，遵守麥得飲食的人，失智風險明顯降低；即使只是中等程度遵循，也能減少認知退化的速度。不過，研究也提醒，目前臨床試驗（RCT）仍然有限，還需要更大規模、長期的研究來驗證因果關係。

劉博仁強調，這表示麥得飲食雖然不是藥物，但它提供了1條安全、可行、且具有科學支持的護腦之道。

麥得飲食每日菜單

●早餐：燕麥粥＋藍莓＋核桃；無糖豆漿。

●午餐：糙米飯＋清蒸鯖魚＋燙青江菜＋秋葵＋小番茄。

●下午茶：1把杏仁＋1小杯綠茶。

●晚餐：山藥雞湯（雞肉去皮）＋炒地瓜葉＋紅藜飯。

●點心（偶爾）：草莓或葡萄。

最後，劉博仁提醒，藉由這名個案可以學到，即使年紀大了，改變飲食習慣依然可以帶來改善。營養不只是填飽肚子，更是滋養腦細胞、延緩衰退的關鍵。

