小心「高溫精蟲殺手」 6大生活習慣保護男性生殖健康

奇美醫院泌尿外科主治醫師謝昆霖與醫學研究部腦心血管研究室教授張菁萍提醒，日常生活6大生活習慣可保護男性生殖健康。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕全球暖化，高溫不只讓人熱中暑，還要小心男性生殖系統「失靈」。奇美醫院泌尿外科主治醫師謝昆霖與醫學研究部腦心血管研究室教授張菁萍合作，透過動物實驗證實，長期處於高溫環境或從事高強度產熱活動，可能使睪丸無法有效散熱，以及賀爾蒙系統改變及相關生殖組織破壞，導致精蟲品質與數量急劇下降，甚至引發性功能障礙。

張菁萍表示，相關研究成果已發表於科學報導《Scientific Reports》和分子與細胞內分泌學《Molecular and Cellular Endocrinology》等國際知名期刊，為台灣首度系統性探討熱傷害對男性不孕的實驗性研究，也是全球少數聚焦氣候高溫變遷與男性生殖健康危機的關鍵報告之一。

請繼續往下閱讀...

張菁萍指出，精蟲生成的最佳溫度約為攝氏34度，研究團隊首創「老鼠跑步機」裝置，模擬人類在炎熱環境中進行高強度運動所產生的「運動型熱中暑」，並系統性分析熱壓力對動物各生理系統的影響，發現高溫會抑制大腦向睪丸發出的賀爾蒙指令，使得精蟲工廠睪丸無法順利運作，造成睪固酮分泌減少。連鎖反應不僅會讓精蟲生成效率大幅降低，甚至會影響雄性動物的勃起硬度，造成性能力與生育能力雙重受損。

謝昆霖將高溫暴露的評估納入問診中，針對不孕、睪固酮低下症狀、性功能障礙的男性病人，依據個人生活與工作型態，給予個別化的防熱建議。

他建議，日常6大生活習慣保護男性生殖健康，包括避免高溫曝曬、穿著透氣舒適、遠離局部熱源、維持健康生活、善用降溫設備、主動健康檢查，若有不孕、性功能異常等狀況，應及早就醫，並主動告知是否有高溫曝露史。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法