健康 > 心理精神

嘉義縣六腳憶樹相伴空間 失智友善社區更溫暖

2025/08/26 09:57

嘉義縣六腳鄉憶樹相伴空間營造失智友善社區。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣六腳鄉憶樹相伴空間營造失智友善社區。（嘉義縣政府提供）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕有鑑於失智人口不斷增加，家人照護壓力愈來愈沉重，嘉義縣政府持續推動失智友善社區，其中六腳鄉衛生所在永竹衛生室打造的「六腳憶樹相伴」空間，融合關懷設計理念的友善元素，讓社區鄉親可以在熟悉的環境中感受溫暖的陪伴，生命更加精彩。

根據衛生福利部失智症流行病學研究調查，65歲以上老人失智症盛行率7.99%，衛生局推估嘉義縣失智人口約有8974人，六腳鄉竹本村、永賢村老年人口比例更高，每百人平均就有37人為65歲以上長者。

六腳鄉的「失智整合照護服務」已完成400人失智篩檢，針對疑似失智個案，串連嘉義長庚醫院，提供快速確診及後續個案管理的一條龍服務，並整合社區資源、活化既有空間打造「六腳憶樹相伴」示範點，鮮明配色的裝置設計、生活化的布置，在地支持網絡更緊密。

衛生局長趙紋華表示，嘉縣推動失智友善社區至今邁入第6年，目前打造5個失智友善社區，每年持續拓展至更多村里，凝聚在地照顧力量。永竹衛生室布置的失智友善空間，營造活潑、歡樂的氛圍，讓大家維持良好的社交互動，如有任何失智照護問題，可洽嘉義縣失智共同照護中心、撥打1966專線，或向各鄉鎮市衛生所洽詢。

嘉義縣六腳憶樹相伴空間活化，讓失智友善社區更溫暖。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣六腳憶樹相伴空間活化，讓失智友善社區更溫暖。（嘉義縣政府提供）

