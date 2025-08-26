自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

屏基完成血管內震波碎石術 冠狀動脈鈣化病人治療新契機

2025/08/26 09:43

屏基完成血管內震波碎石術，為冠狀動脈鈣化病人帶來治療新契機。（屏東基督教醫院提供）

屏基完成血管內震波碎石術，為冠狀動脈鈣化病人帶來治療新契機。（屏東基督教醫院提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東基督教醫院心導管團隊近日成功施行「血管內震波碎石術」，成為屏東縣率先完成這項新技術的醫院，這項突破象徵心導管治療在南台灣邁入更安全、精準的新里程碑。

屏基院長吳榮州表示，冠狀動脈疾病中約有三成患者伴隨中重度血管鈣化狹窄，病患的血管除因動脈粥樣硬化而出現狹窄，更因鈣化使血管變得僵硬不易擴張，導致治療難度大幅提升。

屏基急重症副院長黃偉春指出，隨著醫療科技進步，新興技術「血管內震波碎石術」（Intravascular Lithotripsy, IVL）逐漸展現優勢，其原理與治療腎結石所使用的體外震波碎石術相似，透過震波能量專一性地作用於血管內鈣化組織，使堅硬的鈣化斑塊出現裂痕並分解。相比於傳統的切割球囊或鑽石旋磨術，震波的方式對血管壁更為溫和，能降低血管破裂與剝離的風險。

屏基心臟血管科主任張雲德說明，原本僵硬的鈣化血管經過震波處理後，得以恢復一定的擴張性，支架在植入時能更完整地撐開並貼合血管的圓形結構。臨床研究顯示，經震波碎石術處理後，血管管腔截面積平均可增加一倍，支架植入成功率超過9成。

70歲的謝先生因呼吸喘、胸悶、心悸到屏基急診就醫，抽血發現心肌酶指數過高，疑似心肌梗塞立即會診心臟血管科黃偉春醫師並送入心導管室，不料謝先生三條冠狀動脈都有嚴重鈣化，導絲與微導管一度無法通過病灶，情況棘手。黃偉春醫師先透過鑽石旋磨術艱難地開出一條通路，再進一步以血管內震波碎石術擊破鈣化環。最後在血管內超音波的導引下，順利放置塗藥支架，讓血流暢通無阻。

該項治療為自費，手術昨（25）日完成，病人術後恢復良好，今天出院。

屏東基督教醫院心導管團隊近日成功施行「血管內震波碎石術」。（屏東基督教醫院提供）

屏東基督教醫院心導管團隊近日成功施行「血管內震波碎石術」。（屏東基督教醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中