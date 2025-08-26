屏基完成血管內震波碎石術 冠狀動脈鈣化病人治療新契機

屏基完成血管內震波碎石術，為冠狀動脈鈣化病人帶來治療新契機。（屏東基督教醫院提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東基督教醫院心導管團隊近日成功施行「血管內震波碎石術」，成為屏東縣率先完成這項新技術的醫院，這項突破象徵心導管治療在南台灣邁入更安全、精準的新里程碑。

屏基院長吳榮州表示，冠狀動脈疾病中約有三成患者伴隨中重度血管鈣化狹窄，病患的血管除因動脈粥樣硬化而出現狹窄，更因鈣化使血管變得僵硬不易擴張，導致治療難度大幅提升。

屏基急重症副院長黃偉春指出，隨著醫療科技進步，新興技術「血管內震波碎石術」（Intravascular Lithotripsy, IVL）逐漸展現優勢，其原理與治療腎結石所使用的體外震波碎石術相似，透過震波能量專一性地作用於血管內鈣化組織，使堅硬的鈣化斑塊出現裂痕並分解。相比於傳統的切割球囊或鑽石旋磨術，震波的方式對血管壁更為溫和，能降低血管破裂與剝離的風險。

屏基心臟血管科主任張雲德說明，原本僵硬的鈣化血管經過震波處理後，得以恢復一定的擴張性，支架在植入時能更完整地撐開並貼合血管的圓形結構。臨床研究顯示，經震波碎石術處理後，血管管腔截面積平均可增加一倍，支架植入成功率超過9成。

70歲的謝先生因呼吸喘、胸悶、心悸到屏基急診就醫，抽血發現心肌酶指數過高，疑似心肌梗塞立即會診心臟血管科黃偉春醫師並送入心導管室，不料謝先生三條冠狀動脈都有嚴重鈣化，導絲與微導管一度無法通過病灶，情況棘手。黃偉春醫師先透過鑽石旋磨術艱難地開出一條通路，再進一步以血管內震波碎石術擊破鈣化環。最後在血管內超音波的導引下，順利放置塗藥支架，讓血流暢通無阻。

該項治療為自費，手術昨（25）日完成，病人術後恢復良好，今天出院。

屏東基督教醫院心導管團隊近日成功施行「血管內震波碎石術」。（屏東基督教醫院提供）

