健康網》飆高溫會「壓力山大」 身心科醫：多喝水不然後果嚴重

在炎夏高溫下，楊聰才診所身心科院長楊聰財提醒，千萬別讓身體缺水，不然後果嚴重。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕炎夏的天氣又回來了，氣溫猛飆，楊聰才診所身心科院長楊聰財再次呼籲，人體缺水會使得壓力飆升，皮質醇會大量分泌， 恐為憂鬱症埋下伏筆。

楊聰才舉一個臨床案例，一名35歲台北市信義區工程師，長期加班到深夜，早起為了提神匆匆喝了咖啡就去上班，平常鮮少補充水，大部分喝含糖飲料或瓶裝水。

漸漸的工程師容易焦慮、煩躁，對同事的玩笑也失去了耐心。晚上，他經常失眠，腦袋裡總是轉著工作上的事情。白天的他，則是一副無精打采的模樣，對過去熱愛的籃球運動也提不起興趣。他開始懷疑自己得了憂鬱症，甚至去看了精神科，但情況並沒有明顯改善。

後來，工程師聽從一位益友的建議，制定每日「喝水計畫」達2.5公升，沒想到憂鬱症狀漸漸改善了。

楊聰才指出，大腦是我們身體中對水分需求最高的器官之一，它的運作仰賴著各種神經傳導物質，例如：快樂荷爾蒙血清素、多巴胺。研究顯示，輕微的脫水就會導致這些重要神經傳導物質的合成和傳輸效率下降。當血清素分泌不足時，我們可能會感到情緒低落、焦慮、易怒，這正是憂鬱症的常見症狀。

楊聰才說，根據英國利物浦約翰摩爾斯大學的一項研究發現，習慣性缺水的人，在壓力情境下皮質醇的反應會更為劇烈。他解釋，當身體缺水時，血液容量會減少，為了維持正常運作，大腦會釋放一種名為「抗利尿激素」（又稱血管加壓素）的荷爾蒙。它的主要作用是通知腎臟減少排尿，以保留體內的水分。然而，這個機制同時也會導致皮質醇的分泌增加。

楊聰才建議，缺水會增加皮質醇分泌，而長期高濃度的皮質醇會損害大腦中負責記憶和情緒的海馬迴，使其萎縮。這不僅會影響認知功能，更會加劇憂鬱情緒，形成惡性循環。因此，當你感到情緒低落、注意力不集中時，不妨先喝一杯水，讓大腦重新「潤滑」，或許能帶來意想不到的改變。

