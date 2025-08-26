限制級
助復健學員重返職場 屏東醫院推阿緱健康便當
〔記者羅欣貞／屏東報導〕衛福部屏東醫院在醫院廚房、營養師及精神科職能治療團隊的合作下，推出低油、低糖、低鹽、高纖維的健康便當，讓精神科復健學員透過參與餐點製作與販售，獲得實作舞台與社會肯定，「屏醫way的阿緱便當」每週一至週五上午11點起在大廳復健商店區販售，初期每日限量30個，每份90元。
屏東醫院營養室主任李佩芳表示，廚房已通過HACCP國際認證，從食材挑選、料理到出餐皆嚴格把關，確保每一份便當安全可靠。營養師團隊則設計低油、低糖、低鹽、高纖維的健康配方，改善外食族常見飲食問題，將營養概念落實在日常餐食中，讓民眾吃的健康、吃的安心。
參與的李姓學員表示，一開始雖然緊張，但能與民眾互動並從中獲得鼓勵，讓自己在職能復健的道路上更有信心，「謝謝醫院和大家給我這個機會！」。
屏東醫院院長王森稔說，精神科職能治療團隊長期陪伴復健學員，透過專業的復健計畫擬定，讓學員實際參與，協助他們習得分工合作與溝通能力，學員在販售現場雖然動作較慢，但在與民眾互動過程中，都能展現他們的努力與自信。
屏東醫院特別感謝社會大眾的支持與理解，讓學員能在復健的道路中勇敢走出來，堆疊重返社會與職場的信心，在試營運的過程中，感受到民眾對他們的肯定與支持。
