健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》全魚利用呷透透 南部人的「家魚」活化腦細胞

2025/08/27 07:36

虱目魚含有高蛋白質、離胺酸、菸鹼酸。（資料照）

虱目魚含有高蛋白質、離胺酸、菸鹼酸。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在台灣，哪一種魚能稱得上是「家魚」？答案正是擁有400年悠久養殖歷史的虱目魚。農業部漁業署在臉書發文分享，虱目魚不僅是中南部家庭餐桌上的熟悉身影，更是「全魚利用」的代表，從魚頭到魚鱗，沒有任何部位被浪費，堪稱餐桌上的奇蹟！含有高蛋白質、離胺酸、菸鹼酸等，有助於調節血壓、膽固醇並提升腦細胞活力。

從「什麼魚」到 Milkfish

「虱目魚」名稱由來眾說紛紜，有人說來自鄭成功的誤問「這是什麼魚？」也有人認為源於西班牙語sabalote的音譯，甚至可能是平埔族語「麻薩末！」的演變。不管名字怎麼來，虱目魚的價值卻早已深植台灣文化。

它是廣鹽性魚類，能適應淡水、鹹水，甚至外海環境，英文名Milkfish則凸顯其營養豐富。含有高蛋白質、離胺酸、菸鹼酸，魚肚更富含多元不飽和脂肪酸，有助於調節血壓、膽固醇並提升腦細胞活力。

虱目魚的魚背部分常製成魚丸。（資料照）

虱目魚的魚背部分常製成魚丸。（資料照）

魚身全利用 部位大公開

●魚頭：紅燒或與鳳梨豆醬燉煮，鹹香下飯。

●魚嶺（背脊肉）：肉質Q彈、油脂香甜，乾煎或酥炸最對味。

●魚背：常製成魚丸，解決細刺問題，煮湯、油炸都鮮美。

●魚柳：細嫩少油脂，煎、炸皆美味。

●魚骨：富含鈣質，與蔬菜熬湯鮮美清澈。

●魚皮：膠原蛋白滿滿，Q彈可快炒或清燙。

●魚鱗：可提煉膠原蛋白，應用於飲品、美容保養。

魚腸：煎得鹹香酥脆，是老饕最愛。

●魚肚：刺少油脂豐厚，煎、烤、煮湯皆宜。

從餐桌到產業 虱目魚的奇蹟

如今的虱目魚不僅限於傳統吃法，還衍生出「滴虱目魚精」、虱目魚冰棒、魚丸、滷魚頭等多樣產品，展現全魚利用的極致精神。這不僅體現了珍惜資源的態度，也讓虱目魚成為環境與產業兼顧的典範。從傳統家常菜，到現代創新加工，虱目魚用「全魚利用」寫下屬於台灣餐桌的奇蹟！下次吃虱目魚，你會先挑魚肚還是魚皮呢？

