健康網》半夜驚醒、惡夢連連 醫：恐是身心拉警報！
李惠芬／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕你是否有過半夜惡夢驚醒、心跳加速、滿身冷汗，甚至嚇得不敢再入睡的經驗？楊聰才診所院長楊聰財在臉書專頁「楊聰才診所」表示，惡夢不只是短暫的夢境，它可能是身心狀態釋放的警訊，長期下來更會嚴重影響睡眠品質與健康，可透過規律作息、舒壓放鬆、飲食調整改善。
為什麼會做惡夢？
楊聰才指出，惡夢的成因相當多元，可能與以下因素有關：
●睡太久或作息紊亂
●壓力與焦慮（如創傷經歷、生活壓力）
●疾病影響大腦功能
●藥物副作用
惡夢對健康的影響
1. 打亂睡眠品質：頻繁驚醒導致深度睡眠不足，白天容易疲倦、無精打采。
2. 加劇情緒困擾：長期惡夢會惡化焦慮與憂鬱，形成惡性循環。
3. 損害免疫力：惡夢帶來的壓力反應會提升皮質醇，長期下來恐影響免疫系統與身體健康。
如何減少惡夢？醫師教你3招
1. 規律作息：固定睡眠時間，幫助大腦維持穩定的生理時鐘。
2. 舒壓放鬆：透過冥想、運動、深呼吸等方式降低焦慮。
3. 飲食調整：睡前避免咖啡因、酒精、高糖與辛辣食物。
楊聰才強調，惡夢頻繁不是小事，可能是身心健康的「警報器」。若影響日常生活，建議及早尋求專業協助，避免惡夢持續惡化。想要每晚一覺到天亮？別再忽視惡夢背後的警訊！
