健康 > 心理精神

健康網》半夜驚醒、惡夢連連 醫：恐是身心拉警報！

2025/08/26 21:50

惡夢連連被驚醒，楊聰才診所院長楊聰財說，長期下來更會嚴重影響睡眠品質與健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

惡夢連連被驚醒，楊聰才診所院長楊聰財說，長期下來更會嚴重影響睡眠品質與健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你是否有過半夜惡夢驚醒、心跳加速、滿身冷汗，甚至嚇得不敢再入睡的經驗？楊聰才診所院長楊聰財在臉書專頁「楊聰才診所」表示，惡夢不只是短暫的夢境，它可能是身心狀態釋放的警訊，長期下來更會嚴重影響睡眠品質與健康，可透過規律作息、舒壓放鬆、飲食調整改善。

為什麼會做惡夢？

楊聰才指出，惡夢的成因相當多元，可能與以下因素有關：

●睡太久或作息紊亂

●壓力與焦慮（如創傷經歷、生活壓力）

●疾病影響大腦功能

●藥物副作用

睡太久或作息紊亂、壓力與焦慮，都可能導致惡夢；圖為情境照。（圖取自freepik）

睡太久或作息紊亂、壓力與焦慮，都可能導致惡夢；圖為情境照。（圖取自freepik）

惡夢對健康的影響

1. 打亂睡眠品質：頻繁驚醒導致深度睡眠不足，白天容易疲倦、無精打采。

2. 加劇情緒困擾：長期惡夢會惡化焦慮與憂鬱，形成惡性循環。

3. 損害免疫力：惡夢帶來的壓力反應會提升皮質醇，長期下來恐影響免疫系統與身體健康。

如何減少惡夢？醫師教你3招

1. 規律作息：固定睡眠時間，幫助大腦維持穩定的生理時鐘。

2. 舒壓放鬆：透過冥想、運動、深呼吸等方式降低焦慮。

3. 飲食調整：睡前避免咖啡因、酒精、高糖與辛辣食物。

楊聰才強調，惡夢頻繁不是小事，可能是身心健康的「警報器」。若影響日常生活，建議及早尋求專業協助，避免惡夢持續惡化。想要每晚一覺到天亮？別再忽視惡夢背後的警訊！

