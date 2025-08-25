健康網》多虧醫師一句話 Joeman消風31公斤成型男

「Joeman」（九妹）瘦身前後，他在社群平台表示，自己不會復胖，因為健檢醫師提醒他血糖數值過高，他怕得糖尿病，努力甩肉31公斤且不回頭。（取自九妹臉書）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「Joeman」（九妹）瘦下來了！他自嘆：「瘦到71公斤了，沒想過30歲後還能挑戰體重6字頭」，2019年他體重破百，只有一個秘訣─少吃多動，成為現在的歐巴。不過，他透露，關鍵在於醫師曾警告，再不控制飲食，可能患上糖尿病。

高血糖個案未來五年內發生中風、腎臟疾病的危險性是一般人的2.9倍及2.4倍。Joeman在健檢時被告知，再不控制下來，可能會患上輕度糖尿病，讓他有所警覺，開始靠著運動與飲食控制，一週安排5天有氧運動，搭配3到5天重訓，飲食上採取168間歇性斷食法。

請繼續往下閱讀...

根據台北市衛生局衛教資料表示，18歲以上糖尿病的盛行率達11％，相當於10人之中便有1人罹患糖尿病，其中更以第二型糖尿病患者為冠，若有以下6種類型，需調整生活型態並定期接受健康檢查以便追蹤：

1.有糖尿病家族史：糖尿病與遺傳因素有著密切的關聯，雖然遺傳的並非疾病本身，但會遺傳的是易患糖尿病的體質，因此更需要密切追蹤。

2.生活習慣不良：除了熬夜晚睡、長期攝入高油高糖飲食，易導致肥胖及降低胰島素敏感性外；另外，長期吸菸者，因尼古丁抑制胰島素之分泌，易造成血糖上升，皆促成糖尿病的發生。

3.體重過重：當體重過重時，身體對胰島素的阻抗會增加，此時需要更多的胰島素來維持血糖，如果不改善飲食習慣，隨著體重持續增加，胰島素阻抗進一步加劇，胰臟將無法分泌足夠的胰島素來控制血糖，最終可能導致血糖失控，引發糖尿病。

4.缺乏運動：運動不僅能消耗熱量、幫助減重，還能提升胰島素的敏感性，因此，缺乏運動的人更容易成為糖尿病的高危群體。

5.年齡增長：隨著年齡的增長，中年以後各種器官開始老化，細胞功能逐漸減弱，使得中年人罹患糖尿病的風險提升。因此建議40歲以上的民眾應該每年進行成人健康檢查做追蹤。

6.有高血壓、高血脂問題：糖尿病患者常伴有高血脂或高血壓症，它們既為糖尿病最常見的併發症，也是患糖尿病的危險因子，因為這些疾病都容易使胰島素產生抵抗。

上述6類型，過去的「九妹」幾乎拿下逾半，幸好，及時覺悟，不但消風31公斤，還成型男，甚至主播陳海茵也在「九妹」型男照下留言：「有接瘦身代言？還是要開減重課程嗎？」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法