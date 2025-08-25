第2季健保預估點值出爐 僅西醫基層總額未達0.95元

健保署初步預估第2季各總額部門的點值，除西醫基層外，醫院、牙醫、中醫、透析等都已達每點0.95元。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕健保署今年全面推行「個別醫院總額」新制，健保署長石崇良今（25）日表示，目前初步預估第2季各總額部門的點值，除西醫基層外，醫院、牙醫、中醫、透析等都已達立法院主決議要求今年6月底前平均點值每點0.95元以上目標。

個別醫院總額新制依人口結構、病人數變化、醫療資源可近性等因素，訂定合理醫療成長量，成長率超標就分階段調降給付，達一定程度不予給付，台北區是最後上車的一區，在第2季加入。

請繼續往下閱讀...

根據健保署統計，初步預估第2季醫院總額的全國點值達到每點0.9741元，較去年同期的0.9456元成長。石崇良說明，雖然醫院集中的台北區一開始不乏憂心，但現在走下來，看起來成效不錯，大家都有信心，也沒有出現醫療人球等問題。

石崇良指出，以台北區的醫院總額為例，去年同期仍在每點0.88元奮戰，但現在已經達到0.9元以上；若以個別醫院來看，台大醫院就超過0.95元。整體達到不予給付的醫院「真的不多」，實際仍待結算而定。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，今年總額成長率增加、政府挹注公務預算，因此在未提高掛號費、限診、減少檢驗檢查等措施下，台北區第1季的醫院總額點值就已達到0.9366元，較去年同期增加約0.06元，相當於1年申報金額達到60億元的大型醫院，每季收入增加約9千萬元；據悉第2季點值更佳，會接近0.95元。

健保署醫管組組長劉林義補充，目前點值都是預估值，第1季實際結算時間點會落在9月，第2季則是12月出爐。

至於其他總額部門的第2季預估點值，中醫達到0.9550元、透析0.9732元，牙醫更是每點超過1元，攀上1.0104元，均高於去年同期。不過，西醫基層則距離0.95元尚差一點點，落在0.9446元，但也高於去年同期。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法