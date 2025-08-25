自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

第2季健保預估點值出爐 僅西醫基層總額未達0.95元

2025/08/25 20:35

健保署初步預估第2季各總額部門的點值，除西醫基層外，醫院、牙醫、中醫、透析等都已達每點0.95元。（記者林惠琴攝）

健保署初步預估第2季各總額部門的點值，除西醫基層外，醫院、牙醫、中醫、透析等都已達每點0.95元。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕健保署今年全面推行「個別醫院總額」新制，健保署長石崇良今（25）日表示，目前初步預估第2季各總額部門的點值，除西醫基層外，醫院、牙醫、中醫、透析等都已達立法院主決議要求今年6月底前平均點值每點0.95元以上目標。

個別醫院總額新制依人口結構、病人數變化、醫療資源可近性等因素，訂定合理醫療成長量，成長率超標就分階段調降給付，達一定程度不予給付，台北區是最後上車的一區，在第2季加入。

根據健保署統計，初步預估第2季醫院總額的全國點值達到每點0.9741元，較去年同期的0.9456元成長。石崇良說明，雖然醫院集中的台北區一開始不乏憂心，但現在走下來，看起來成效不錯，大家都有信心，也沒有出現醫療人球等問題。

石崇良指出，以台北區的醫院總額為例，去年同期仍在每點0.88元奮戰，但現在已經達到0.9元以上；若以個別醫院來看，台大醫院就超過0.95元。整體達到不予給付的醫院「真的不多」，實際仍待結算而定。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，今年總額成長率增加、政府挹注公務預算，因此在未提高掛號費、限診、減少檢驗檢查等措施下，台北區第1季的醫院總額點值就已達到0.9366元，較去年同期增加約0.06元，相當於1年申報金額達到60億元的大型醫院，每季收入增加約9千萬元；據悉第2季點值更佳，會接近0.95元。

健保署醫管組組長劉林義補充，目前點值都是預估值，第1季實際結算時間點會落在9月，第2季則是12月出爐。

至於其他總額部門的第2季預估點值，中醫達到0.9550元、透析0.9732元，牙醫更是每點超過1元，攀上1.0104元，均高於去年同期。不過，西醫基層則距離0.95元尚差一點點，落在0.9446元，但也高於去年同期。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中