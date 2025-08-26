自由電子報
健康網》7成台人缺D 「另類10全大補」搶救

2025/08/26 12:09

鮭魚為最強補D來源之一，每週可補充2-3次；圖為示意圖。（圖取自freepik）

鮭魚為最強補D來源之一，每週可補充2-3次；圖為示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你也是「缺D一族」嗎？根據營養師高敏敏在臉書專頁「高敏敏 營養師」指出，台灣男性有6成、女性高達7成維生素D不足！長期缺乏不僅影響骨骼，還可能導致免疫力下降、情緒低落、心血管疾病甚至不孕。她提醒，補充維生素D絕不是長輩專利，所有年齡層都可能陷入缺乏危機。日常可補充10大補D食物：鮭魚、秋刀魚、吳郭魚、蛋黃、全脂奶粉、香菇、乾香菇、黑木耳、鴨肉、豬肝。

缺D危機 全身健康受威脅

維生素D是維持免疫、情緒與骨骼的關鍵營養素，但台灣人普遍日曬不足，容易導致缺乏。高敏敏指出，缺乏維生素D可能造成以下問題：

●呼吸系統：肺部防禦力下降，易氣喘、肺炎，還會增加脂肪肝風險。

●心血管：血壓不穩、動脈硬化、心律異常，心臟病風險升高。

●神經系統：影響血清素分泌，導致記憶力衰退、專注力差、憂鬱感增加。

●肌肉骨骼：骨質疏鬆、骨折率上升，肌力減退、跌倒風險高。

●免疫系統：感冒反覆、上呼吸道感染，甚至提高糖尿病風險。

●生殖系統：女性易月經失調、不孕；男性睪固酮下降、精子品質變差。

●皮膚：乾癢、異位性皮膚炎、傷口癒合變慢。

●肝臟：增加脂肪肝、代謝症候群與肝臟疾病機率。

菇類如香菇、乾香菇、黑木耳，曬太陽10分鐘後再料理更有效；圖為示意圖。（圖取自freepik）

菇類如香菇、乾香菇、黑木耳，曬太陽10分鐘後再料理更有效；圖為示意圖。（圖取自freepik）

這4大族群最容易缺D

1. 銀髮族：皮膚合成能力下降，加上日曬少，成為缺D重災區。

2. 嬰幼兒與兒童：骨骼發育需要大量維生素D，若攝取不足，成長會受影響。

3. 孕婦與哺乳媽媽：不只影響自己，還會牽動寶寶骨骼與免疫發展。

4. 日曬不足族群：上班族、夜貓族、防曬控，都是典型的缺D族。

10大天然補D食材

要補D，飲食絕對是第一步！高敏敏建議日常多吃以下食物：。

●深海魚類：鮭魚、秋刀魚、吳郭魚（最強補D來源，每週2～3次）

●蛋奶類：蛋黃、全脂奶粉。

●菇類：香菇、乾香菇、黑木耳（曬太陽10分鐘後再料理更有效）。

●動物內臟：鴨肉、豬肝（但注意膽固醇）。

補D要靠三管齊下

高敏敏強調，想要真正補足維生素D，不能只靠單一方式，應該「日曬＋飲食＋必要時補充劑」一起並行。

●日曬：每天10～15分鐘，手腳曝曬即可。

●飲食：三餐適量納入補D食材。

●營養補充：若飲食不足，可透過維生素D3滴劑輔助。

你也是缺D一族嗎？快檢視自己的生活習慣！別等到骨折、免疫力崩潰才後悔，從今天開始養成「不缺D」的健康體質！

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

