健康網》初戀女神金娜妍得皮蛇 醫警小心眼部併發症恐失明

韓啦啦隊女神金娜妍，因過勞罹患帶狀疱疹（皮蛇）。（翻攝自Threads）

〔健康頻道／綜合報導〕南韓啦啦隊「初戀女神」金娜妍加入味全龍啦啦隊，近期因工作忙碌睡眠不足，導致過勞罹患帶狀疱疹（皮蛇），眼睛周圍痛到像被灼燒，嚇得急忙就醫。據此，衛福部豐原醫院衛教資訊指出，勿輕忽帶狀疱疹後遺症，若發生在臉部三叉神經的眼神經分布之處，病毒有可能會影響到眼部造成結膜炎、角膜炎甚至葡萄膜炎而導致失明，須要特別小心。

金娜妍因過度勞累罹患皮蛇，她坦言，自己為了工作常常犧牲睡眠，下班後還會跟同事出遊，常常一天只睡2個小時。回顧剛得病時的徵狀，不僅高燒不退、全身劇痛，眼睛周圍的帶狀疱疹更痛到像被灼燒。

衛福部豐原醫院衛教資訊指出，帶狀疱疹是因曾感染過的水痘病毒，經復發後而在皮膚上以沿著神經節分布的方式，所產生含有水泡的皮膚病。在第一次感染這種病毒時會造成全身性的小水泡也就是水痘，水痘痊癒後病毒便會潛伏在神經節內。當身體的免疫力降低時這些病毒便會活化增殖而形成帶狀疱疹。

有關帶狀疱疹的症狀，衛福部豐原醫院衛教資訊說明，早期在皮膚疹子尚未出現之前，可能在身體某一側會產生疼痛感。經過2-3天開始出現紅疹，進而形成一群群水泡而這些水泡會以延著身體某一側的體神經節來分布。3-14天後澄清的水泡會轉為膿泡，或出血性的水泡並逐漸結痂。

帶狀疱疹的後遺症

1、疱疹癒後性神經痛

帶狀疱疹最困擾人的後遺症便是神經痛，這種「疱疹癒後性神經痛」在年紀愈大、抵抗力越差的病人最容易產生。據統計60歲以上的患者約有30%會有持續性的疱疹癒後性神經痛。

2、併發細菌性感染

帶狀疱疹的水泡若不好好照顧，有時會合併有細菌感染，而影響皮膚癒合，甚至導致疤痕產生。

3、眼部併發症

帶狀皰疹若發生在臉部三叉神經的第一分支--眼神經分布之處，病毒有可能會影響到眼部造成結膜炎、角膜炎甚至葡萄膜炎而導致失明，須要特別小心。

如何面對帶狀疱疹

帶狀疱疹是由於免疫或抵抗力降低所引起，因此一旦患有帶狀疱疹應充分休息，維持適度營養。

家中若有孕婦及未出過水痘之幼兒應隔離，至水泡乾掉並結痂後才較安全。在沒有免疫力不全、癌症或其他特殊原因下，帶狀疱疹在2-4週後皮膚即可癒合，切莫病急亂投醫或接受「斬蛇」等民俗療法，以免導致細菌感染而留下難看的疤痕，一旦水泡產生很多時，可利用濕敷以加速水泡乾燥並需塗抹抗生素藥膏以防止細菌感染。

