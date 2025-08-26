健康網》涼感小物≠降溫神器 人體「這功能」才是抗熱王牌

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，只是使用涼感小物外敷一層假涼感，核心體溫並不會下降，也可能讓身體更危險；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕高溫下，各種隨身涼感小物成為降溫的秘密武器，但它們真能發揮效用嗎？胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，研究指出人體真正散熱靠的是蒸發（流汗）和血管擴張。如果只是外敷一層假涼感，核心體溫並不會下降，甚至還可能讓身體更危險。其實，真正的「天然冷卻系統」是你自己的汗水，補水並讓汗水蒸發，才是對抗夏季酷熱的終極王牌。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，熱浪來襲，涼感貼、頸掛風扇、噴霧水槍、冰涼毛巾等各種「降溫神器」拿在手上，好像立刻能打敗高溫。但這些小物真能讓身體降溫？還是只是心理安慰？其實在醫學上它們對人體降溫的效果和風險，有以下差異的說明：

●涼感貼、涼感噴霧：這類產品多靠薄荷醇、酒精揮發 讓皮膚表面產生「涼」的感覺。優點是短時間內刺激皮膚感覺神經，帶來清爽感；但實際上體溫沒有下降，對預防中暑效果有限。另，過度使用含酒精產品，還可能造成皮膚乾燥或過敏。

●頸掛風扇、小電扇：優點是增加空氣流通，加快汗液蒸發，對體感溫度確實有助。但須注意風太強、長時間直吹，可能造成眼睛乾澀或誘發偏頭痛。此外，也須留意氣溫超過35°C（95°F）應禁用，因其會迴圈熱空氣，變成吹熱風，且有實驗證據顯示，風扇在高溫高濕環境下不但無法降溫，甚至會增加心血管負擔。

●冰涼毛巾、隨身冰袋：使用優點是放在「大血管區域」，如頸部、腋下、鼠蹊部，能幫助血液快速降溫，這是醫學上處理中暑病人的標準做法之一。但冰過頭可能導致血管收縮，反而減少散熱。建議依照「冰→拿開→再冰」方式，避免皮膚凍傷。

●噴霧水槍、隨身噴瓶：優點為模擬汗水蒸發，若搭配風扇，降溫效果比單純涼感貼明顯。但單純噴水若沒有蒸發，就只會變成「濕答答」，且在濕度高的環境裡效果有限。

黃軒綜整指出，涼感貼、噴霧只是「假涼」感，但未降核心體溫；風扇在乾燥環境有效，潮濕時小心反效果；冰敷在醫學上真的有用，但要冰對位置＋間歇使用；噴水+風相當於模擬汗水蒸發，則是戶外活動的最佳組合。

黃軒強調，隨身冷卻小物≠中暑護身符，真相是：真正的天然冷卻系統還是你自己的汗水，只有補水、讓汗水蒸發，才是對抗夏季酷熱的終極王牌；其餘小物只能當作輔助工具，並非救命稻草。

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒說,噴霧水槍、隨身噴瓶可模擬汗水蒸發,若搭配風扇,降溫效果比單純涼感貼明顯,但在濕度高的環境裡效果有限

