自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》不只傷腎 小心「1生活習慣」連腦也遭殃

2025/08/27 10:55

不少人愛重口味，覺得多一點鹽，頂多讓腎臟負擔重一點，然而，醫師張家銘引述國外研究打臉這項說法，鹽不只是傷腎，竟連腦也遭殃；圖為情境照。（圖取自freepik）

不少人愛重口味，覺得多一點鹽，頂多讓腎臟負擔重一點，然而，醫師張家銘引述國外研究打臉這項說法，鹽不只是傷腎，竟連腦也遭殃；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人愛重口味，覺得多一點鹽巴，頂多讓腎臟負擔重一點，好像也不嚴重。台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述國外研究打臉這項說法，鹽的影響比想像中更深，會直接影響到腦袋的細胞，讓神經元失控亂放電，結果就是血壓飆不停。這意味著，鹽不只是傷腎，竟連腦也遭殃！

民眾早就知道鹽吃多了，會水腫、血壓升高，但可能沒想過，鹽會在腦裡搞破壞。張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文指出，2025年發表在期刊《Neuron》的研究發現，當我們吃太鹹，腦裡的小膠細胞（microglia）竟然會跑去把星狀膠細胞（astrocyte）的突起吃掉，讓神經元整個失控亂放電，形成血壓飆。

研究人員讓實驗動物連續1星期喝鹽水，結果發現，原本像安全網一樣保護神經元的星狀膠細胞突起大幅減少。這些突起平常就是負責收掉多餘的麩胺酸，避免神經元過度興奮。一旦這些保護網被剪斷，麩胺酸就像水庫潰堤一樣洩洪，神經元失去控制，血壓一直往上衝。

張家銘說明，小膠細胞平常是腦裡的清道夫，專門清壞掉的細胞跟垃圾。但在高鹽的情況下，它們卻聚到血管加壓素神經元旁邊，變得肥肥短短，進入活化狀態，然後把星狀膠細胞的突起吃掉，變成「鹽敏感性高血壓」， 原來背後是腦細胞先失衡。

所幸研究驚喜的發現是，當用藥物去抑制小膠細胞，星狀膠細胞的突起就能保住， 麩胺酸清除回到正常，神經元也不會亂放電，血壓回穩。雖然相關藥物還沒能用在臨床，但已經指出新方向：未來治療高血壓，不一定只看腎臟或血管，腦的角色也要納入考慮。

減鹽才是最實在的做法，張家銘建議，少放一撮鹽，就是在幫腦袋裡的星狀膠細胞留住突起，不讓小膠細胞有機會亂來。日常生活還可以進行以下3個做法維持健康：

●自己下廚的時候，少放鹽，多運用蒜頭、胡椒、檸檬等天然香料提味。

●外食的時候，主動跟店家說「少鹽」，或者醬料分開。

●盡量少吃零食、罐頭、醃漬物，因為裡面藏的鹽分常常爆表。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中