健康網》不只傷腎 小心「1生活習慣」連腦也遭殃

不少人愛重口味，覺得多一點鹽，頂多讓腎臟負擔重一點，然而，醫師張家銘引述國外研究打臉這項說法，鹽不只是傷腎，竟連腦也遭殃；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人愛重口味，覺得多一點鹽巴，頂多讓腎臟負擔重一點，好像也不嚴重。台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述國外研究打臉這項說法，鹽的影響比想像中更深，會直接影響到腦袋的細胞，讓神經元失控亂放電，結果就是血壓飆不停。這意味著，鹽不只是傷腎，竟連腦也遭殃！

民眾早就知道鹽吃多了，會水腫、血壓升高，但可能沒想過，鹽會在腦裡搞破壞。張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文指出，2025年發表在期刊《Neuron》的研究發現，當我們吃太鹹，腦裡的小膠細胞（microglia）竟然會跑去把星狀膠細胞（astrocyte）的突起吃掉，讓神經元整個失控亂放電，形成血壓飆。

請繼續往下閱讀...

研究人員讓實驗動物連續1星期喝鹽水，結果發現，原本像安全網一樣保護神經元的星狀膠細胞突起大幅減少。這些突起平常就是負責收掉多餘的麩胺酸，避免神經元過度興奮。一旦這些保護網被剪斷，麩胺酸就像水庫潰堤一樣洩洪，神經元失去控制，血壓一直往上衝。

張家銘說明，小膠細胞平常是腦裡的清道夫，專門清壞掉的細胞跟垃圾。但在高鹽的情況下，它們卻聚到血管加壓素神經元旁邊，變得肥肥短短，進入活化狀態，然後把星狀膠細胞的突起吃掉，變成「鹽敏感性高血壓」， 原來背後是腦細胞先失衡。

所幸研究驚喜的發現是，當用藥物去抑制小膠細胞，星狀膠細胞的突起就能保住， 麩胺酸清除回到正常，神經元也不會亂放電，血壓回穩。雖然相關藥物還沒能用在臨床，但已經指出新方向：未來治療高血壓，不一定只看腎臟或血管，腦的角色也要納入考慮。

減鹽才是最實在的做法，張家銘建議，少放一撮鹽，就是在幫腦袋裡的星狀膠細胞留住突起，不讓小膠細胞有機會亂來。日常生活還可以進行以下3個做法維持健康：

●自己下廚的時候，少放鹽，多運用蒜頭、胡椒、檸檬等天然香料提味。

●外食的時候，主動跟店家說「少鹽」，或者醬料分開。

●盡量少吃零食、罐頭、醃漬物，因為裡面藏的鹽分常常爆表。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法