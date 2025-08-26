自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》小一生存5守則 心理諮商師有一套

2025/08/26 17:11

健康網》小一生存5守則 心理諮商師有一套

心理諮商師陳志恆經歷了女兒小一過程，教戰「小一生存守則」。圖為國小舉辦小一新生始業式；示意圖，圖中人物與新聞無關。（資料照）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕快開學了！又到家長要子女們收心操的時刻，心理諮商師陳志恆經歷了女兒小一過程、累積了不少「小一生存守則」，分享給今年家有小一新鮮人的家長。

陳志恆在臉書專頁「陳志恆諮商心理師」表示，5個要素掌握好，尤其手機越晚給越好。他也奉勸家長不要以為孩子上小一就會自動自發，「不好意思，那只是神話」，家長不能偷懶，他再次強調，自動自發是「陪伴」出來的，不是天生的。

陳志恆提出5要訣，讓小一新鮮人的家長們，只要把握住，小一就順利度過；站穩腳步，朝向更高年級邁進。

●睡飽，勝過一切：別懷疑，睡飽治百病！白天精神好，上課不會「靈魂出竅」，心情也美麗。小學不像幼兒園，不一定有機會睡午覺，學習活動又很耗體力，晚上很快就會躺平。

作法─我家女兒每天9點前熄燈，每晚至少睡滿9小時。不是故意要學蔡依林，是真的這樣才足夠。別問我怎麼讓她乖乖躺平，爸媽陪著一起睡就可以。

●運動，預防感冒大魔王：女兒在小一學期間，頭好壯壯，幾乎沒有感冒過。對比班上同學，不時有人生病請假，流感、腸病毒的，好可怕。

作法─回想起來，我做對了一件事，就是每天帶著孩子運動。放學後，我要求女兒跑運動場兩圈，然後讓她和同學在公園裡一起攀爬、奔跑。運動量充足，免疫力就好；暑假一缺乏運動，她就開始生病了。

小一的孩子，大量的攀爬與跑跳，不只是玩，還能鍛鍊大小肌肉。這是坐得住、專心聽、順利寫的關鍵，比你在旁邊唸一百次「專心點！」還有效多了。

●閱讀，越大量越好：小一的「國語」課，進度飛快。上學期就會教完注音，接著學國字，第二學期結束後，重要的國字都學會了。趁此時期，你一定要讓孩子大量閱讀。

作法─有空就帶女兒去圖書館，讓她自己選書翻書，我則不厭其煩地念給她聽。念著念著，她會開始自己閱讀。相信我，一年下來，孩子的閱讀能力將跳躍式地進步，真的會嚇到你。

●螢幕控管，手機越晚給越好：說得直白一點，控管好螢幕，越晚自行擁有手機，孩子就贏在起跑點，還順便打趴不少人。

作法─我家女兒每天只有20分鐘的螢幕時間，而且是看電視，內容我們都把關。除此之外，幾乎不再接觸螢幕，更別提玩手機、平板。

●陪伴，家長不能偷懶：很多家長幻想，孩子上小一後就會自動自發，不好意思，那只是神話。現實是，孩子就是需要大人陪著，一起玩、一起說話、一起閱讀，甚至一起寫作業。

陳志恆表示：「當大人願意陪著做，孩子自然會跟上。自動自發，是陪伴練出來的，不是天生的。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中