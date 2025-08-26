健康網》小一生存5守則 心理諮商師有一套

心理諮商師陳志恆經歷了女兒小一過程，教戰「小一生存守則」。圖為國小舉辦小一新生始業式；示意圖，圖中人物與新聞無關。（資料照）



〔健康頻道／綜合報導〕快開學了！又到家長要子女們收心操的時刻，心理諮商師陳志恆經歷了女兒小一過程、累積了不少「小一生存守則」，分享給今年家有小一新鮮人的家長。

陳志恆在臉書專頁「陳志恆諮商心理師」表示，5個要素掌握好，尤其手機越晚給越好。他也奉勸家長不要以為孩子上小一就會自動自發，「不好意思，那只是神話」，家長不能偷懶，他再次強調，自動自發是「陪伴」出來的，不是天生的。

陳志恆提出5要訣，讓小一新鮮人的家長們，只要把握住，小一就順利度過；站穩腳步，朝向更高年級邁進。

●睡飽，勝過一切：別懷疑，睡飽治百病！白天精神好，上課不會「靈魂出竅」，心情也美麗。小學不像幼兒園，不一定有機會睡午覺，學習活動又很耗體力，晚上很快就會躺平。

作法─我家女兒每天9點前熄燈，每晚至少睡滿9小時。不是故意要學蔡依林，是真的這樣才足夠。別問我怎麼讓她乖乖躺平，爸媽陪著一起睡就可以。

●運動，預防感冒大魔王：女兒在小一學期間，頭好壯壯，幾乎沒有感冒過。對比班上同學，不時有人生病請假，流感、腸病毒的，好可怕。

作法─回想起來，我做對了一件事，就是每天帶著孩子運動。放學後，我要求女兒跑運動場兩圈，然後讓她和同學在公園裡一起攀爬、奔跑。運動量充足，免疫力就好；暑假一缺乏運動，她就開始生病了。

小一的孩子，大量的攀爬與跑跳，不只是玩，還能鍛鍊大小肌肉。這是坐得住、專心聽、順利寫的關鍵，比你在旁邊唸一百次「專心點！」還有效多了。

●閱讀，越大量越好：小一的「國語」課，進度飛快。上學期就會教完注音，接著學國字，第二學期結束後，重要的國字都學會了。趁此時期，你一定要讓孩子大量閱讀。

作法─有空就帶女兒去圖書館，讓她自己選書翻書，我則不厭其煩地念給她聽。念著念著，她會開始自己閱讀。相信我，一年下來，孩子的閱讀能力將跳躍式地進步，真的會嚇到你。

●螢幕控管，手機越晚給越好：說得直白一點，控管好螢幕，越晚自行擁有手機，孩子就贏在起跑點，還順便打趴不少人。

作法─我家女兒每天只有20分鐘的螢幕時間，而且是看電視，內容我們都把關。除此之外，幾乎不再接觸螢幕，更別提玩手機、平板。

●陪伴，家長不能偷懶：很多家長幻想，孩子上小一後就會自動自發，不好意思，那只是神話。現實是，孩子就是需要大人陪著，一起玩、一起說話、一起閱讀，甚至一起寫作業。

陳志恆表示：「當大人願意陪著做，孩子自然會跟上。自動自發，是陪伴練出來的，不是天生的。」

