健康網》減重靠「黃金4角」 營養師：缺一不可

營養師科提斯分享，好好睡覺有助於減重，能降低飢餓感、減少壓力荷爾蒙、願意多動；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你是否經常努力節食卻總是減肥失敗？拚命運動也看不到成果？營養師科提斯於臉書專頁「營養師科提斯-運動營養與科學體重管理」發文表示，真正能讓體重長期下降的不是單一努力，而是4個面向的平衡：吃、動、睡、心。

吃 可長期執行的飲食法

科提斯分享，許多減重飲食法，背後都有共同元素：熱量赤字。人若缺乏能量，就容易肚子餓，所以「掌控食慾」是關鍵。不管是168、221、低碳、高蛋白、還是碳循環，成功瘦下來的人都有個共通點：沒有覺得太餓。所以，重要的是需要找到自己可長期執行的方式。

請繼續往下閱讀...

他建議，食物多選原型、少加工。吃原型食物可以確保營養充足，維持身體的代謝能力，還可以提高纖維量而增加飽足感、協助血糖控制；而加工食品的熱量密度比較高，容易讓人一直吃，不知不覺熱量就超標。

動 規律運動

科提斯指出，除了減少熱量攝取，還要加上運動。同樣要創造熱量赤字500大卡，少吃250+運動消耗250，絕對會比少吃500簡單。

他提到，規律運動還會增加能量利用的彈性，比較容易消耗囤積的脂肪。除了有氧，也要記得加上阻力運動，每次阻力運動後，會增加肌肉細胞搶能量的能力，所以吃入的熱量，會比較少被脂肪細胞搶走。

他強調，長期規律運動，脂肪細胞就會消風，而且隨著肌肉長大，也會提升基礎代謝率。同樣躺著耍廢，消耗的熱量就是比較高。

營養師科提斯說，長期規律做阻力運動，脂肪細胞會消風，而且隨著肌肉長大，也會提升基礎代謝率；圖為情境照。（圖取自freepik）

睡 充足睡眠

科提斯說，除了在乎自己的吃跟動，好好睡覺也很重要。睡不夠會更容易覺得餓，並且喜歡高油、高糖、高熱量的食物；還會增加壓力荷爾蒙，壓力荷爾蒙若長期偏高，會增加肌肉分解跟脂肪合成；更會懶得動，談何運動。

心 壓力管理

科提斯表示，現代人都很忙碌，壓力管理絕不可忽視。長期壓力像是在告訴身體「隨時準備逃命」。逃跑需要能量，脂肪又是高CP值能量，而且儲存無上限，所以身體很會儲存脂肪。

他提到，很多人會用吃來紓壓，但食物刺激腦內啡的效果會減弱，為了得到相同爽感，就會越吃越多。吃多又容易儲存脂肪，要瘦下來就比較困難，所以要找到適合自己的紓壓方式。

他強調，肥胖是讓身體慢性發炎、導致慢性疾病的原因之一。健康飲食、規律運動、不熬夜，以及降低壓力，就是抗發炎的良好生活型態。所以即使還沒瘦下來，也已經開始減少慢性病的威脅。

最後，他提醒，減重其實就是生活型態重塑，不要急、不要用意志力硬撐，慢慢養成健康的生活型態最重要。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法