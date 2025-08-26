自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》減重靠「黃金4角」 營養師：缺一不可

2025/08/26 14:09

營養師科提斯分享，好好睡覺有助於減重，能降低飢餓感、減少壓力荷爾蒙、願意多動；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師科提斯分享，好好睡覺有助於減重，能降低飢餓感、減少壓力荷爾蒙、願意多動；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你是否經常努力節食卻總是減肥失敗？拚命運動也看不到成果？營養師科提斯於臉書專頁「營養師科提斯-運動營養與科學體重管理」發文表示，真正能讓體重長期下降的不是單一努力，而是4個面向的平衡：吃、動、睡、心

吃 可長期執行的飲食法

科提斯分享，許多減重飲食法，背後都有共同元素：熱量赤字。人若缺乏能量，就容易肚子餓，所以「掌控食慾」是關鍵。不管是168、221、低碳、高蛋白、還是碳循環，成功瘦下來的人都有個共通點：沒有覺得太餓。所以，重要的是需要找到自己可長期執行的方式。

他建議，食物多選原型、少加工。吃原型食物可以確保營養充足，維持身體的代謝能力，還可以提高纖維量而增加飽足感、協助血糖控制；而加工食品的熱量密度比較高，容易讓人一直吃，不知不覺熱量就超標。

動 規律運動

科提斯指出，除了減少熱量攝取，還要加上運動。同樣要創造熱量赤字500大卡，少吃250+運動消耗250，絕對會比少吃500簡單。

他提到，規律運動還會增加能量利用的彈性，比較容易消耗囤積的脂肪。除了有氧，也要記得加上阻力運動，每次阻力運動後，會增加肌肉細胞搶能量的能力，所以吃入的熱量，會比較少被脂肪細胞搶走。

他強調，長期規律運動，脂肪細胞就會消風，而且隨著肌肉長大，也會提升基礎代謝率。同樣躺著耍廢，消耗的熱量就是比較高。

營養師科提斯說，長期規律做阻力運動，脂肪細胞會消風，而且隨著肌肉長大，也會提升基礎代謝率；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師科提斯說，長期規律做阻力運動，脂肪細胞會消風，而且隨著肌肉長大，也會提升基礎代謝率；圖為情境照。（圖取自freepik）

睡 充足睡眠

科提斯說，除了在乎自己的吃跟動，好好睡覺也很重要。睡不夠會更容易覺得餓，並且喜歡高油、高糖、高熱量的食物；還會增加壓力荷爾蒙，壓力荷爾蒙若長期偏高，會增加肌肉分解跟脂肪合成；更會懶得動，談何運動。

心 壓力管理

科提斯表示，現代人都很忙碌，壓力管理絕不可忽視。長期壓力像是在告訴身體「隨時準備逃命」。逃跑需要能量，脂肪又是高CP值能量，而且儲存無上限，所以身體很會儲存脂肪。

他提到，很多人會用吃來紓壓，但食物刺激腦內啡的效果會減弱，為了得到相同爽感，就會越吃越多。吃多又容易儲存脂肪，要瘦下來就比較困難，所以要找到適合自己的紓壓方式。

他強調，肥胖是讓身體慢性發炎、導致慢性疾病的原因之一。健康飲食規律運動不熬夜，以及降低壓力，就是抗發炎的良好生活型態。所以即使還沒瘦下來，也已經開始減少慢性病的威脅。

最後，他提醒，減重其實就是生活型態重塑，不要急、不要用意志力硬撐，慢慢養成健康的生活型態最重要。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中